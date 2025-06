Le destinazioni di lusso poco conosciute nel mondo

Sei anche tu alla ricerca di destinazione di lusso poco conosciute e fuori dai classici circuiti turistici? Ecco una selezione da non perdere! Nel panorama del turismo di lusso, si sta delineando una nuova tendenza: i viaggiatori più esigenti cercano esperienze autentiche e personalizzate, lontane dalle mete convenzionali e affollate. Questa evoluzione ha portato alla scoperta di destinazioni esclusive, ancora poco note, che offrono un mix perfetto di comfort, cultura e natura incontaminata. Scopriamo quindi alcune di queste gemme nascoste, ideali per chi desidera un viaggio indimenticabile all’insegna del lusso discreto.

Sumba, Indonesia: il paradiso eco-lusso

Situato sull'isola di Sumba, lontano dalle rotte turistiche tradizionali, il resort NIHI Sumba è stato più volte riconosciuto come uno dei migliori al mondo. Offre 27 ville private con piscine a sfioro e un programma unico di benessere equino, che include terapie con cavalli. Il resort è impegnato in iniziative di sostenibilità, come l'agricoltura biologica e il riciclo dell'acqua, e collabora con la Sumba Foundation per sostenere le comunità locali. Un'esperienza esclusiva che unisce lusso e responsabilità ambientale.

Ummahat Islands, Arabia Saudita: il nuovo volto del lusso mediorientale

Parte del Red Sea Project, l’arcipelago delle Ummahat Islands ospita resort di altissimo livello come il Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, progettato da Foster + Partners. Con ville private dotate di piscine e accessibili solo via idrovolante o barca, offre un’esperienza esclusiva in un contesto naturale incontaminato. Nel 2025, Nujuma è stato nominato miglior nuovo hotel da Forbes, consolidando la sua reputazione come destinazione di lusso emergente.

Raja Ampat, Indonesia: il paradiso dei subacquei

L’arcipelago di Raja Ampat, situato nella provincia indonesiana di Papua Occidentale, è una delle destinazioni marine più incontaminate al mondo. Con oltre 1.500 isole e una biodiversità straordinaria, è il sogno di ogni appassionato di immersioni. I resort eco-sostenibili della zona offrono esperienze di lusso in armonia con l’ambiente, promuovendo la conservazione marina e il turismo responsabile.

Andermatt, Svizzera: eleganza alpina senza tempo

Nel cuore delle Alpi svizzere, Andermatt è una località esclusiva che combina paesaggi mozzafiato con servizi di alto livello. Gli ospiti possono soggiornare in resort a cinque stelle o chalet di lusso, godendo di attività come heli-skiing, escursioni panoramiche e trattamenti spa personalizzati. Un’alternativa raffinata alle più affollate località alpine.

Istria, Croazia: la nuova frontiera del gusto

La penisola dell’Istria, in Croazia, sta emergendo come destinazione di lusso grazie alla sua combinazione di paesaggi mediterranei, cucina gourmet ed esperienze enogastronomiche uniche. I visitatori possono partecipare a caccia al tartufo, degustazioni di vini pregiati e soggiornare in boutique hotel immersi nella natura. Un’esperienza autentica lontana dalle mete turistiche più battute.

Dalaman, Turchia: tra spiagge e storia

La regione di Dalaman, sulla costa sud-occidentale della Turchia, offre spiagge incontaminate, siti archeologici e terme naturali. Con temperature che raggiungono i 30°C e voli economici disponibili, è una meta accessibile che combina relax e cultura. Le attività includono escursioni in barca, visite a tombe licie e immersioni nelle acque cristalline.

Svaneti, Georgia: tra torri medievali e montagne

La regione montuosa di Svaneti, in Georgia, è un tesoro nascosto per gli amanti della natura e della cultura. Caratterizzata da torri medievali, villaggi tradizionali e paesaggi alpini, offre esperienze autentiche lontano dal turismo di massa. La cucina locale, con piatti come il Khachapuri, completa un soggiorno all’insegna della scoperta.

Mazunte, Messico: benessere e spiritualità

Il villaggio costiero di Mazunte, nello stato di Oaxaca, è noto per la sua atmosfera bohemien, spiagge incontaminate e ritiri di yoga. Con l’apertura di resort eco-lusso come Our Habitas Mazunte, offre un’esperienza di benessere immersa nella natura, ideale per chi cerca relax e connessione spirituale.