“Red shoes addicted”, o meglio, scarpe rosse! Il trend irrinunciabile sul finire di questa controversa annata 2020 vede il trionfo del colore rosso anche sulle calzature. Non solo occasioni particolari: i modelli così definiti “rossi” sono perfetti anche nello street style quotidiano. Il rosso è un colore forte, vivace, dinamico , che caratterizza una solida personalità ben definita. Non solo: le tinte rosse richiamano la passione e l’essere seducente e ammaliante in qualsiasi occasione. Per quanto possa essere una nuance brillante ed evidente all’interno di un look, questa colorazione è molto facile da abbinare. C’è un periodo dell’anno nel quale questa tinta (nelle sue diverse sfumature) è un must have irrinunciabile: Natale e Capodanno. Queste due festività vedono il trionfo indiscusso del rosso. E di cui le scarpe rosse diventano una condizione assoluta. Inoltre il rosso è il colore tipico della tradizione e di queste ricorrenze ricche di magia e atmosfera. I modelli perfetti per tutti i “red shoes addicted” saranno il ricercato tocco finale all’interno degli outfit in occasione delle festività natalizie. Soprattutto se parliamo di tacco gioiello di tendenza.

Le scarpe rosse sono un trend irrinunciabile in occasione delle festività natalizie

Festività natalizie fanno rima con scarpe rosse. Un trend irrinunciabile in occasione del Natale e Capodanno. Non solo: questi modelli sono abbinabili anche all’interno di look street style e quotidiani. Pezzi che aggiungono vivacità e dinamismo ad ogni outfit donando carattere e personalità. Le Pump e Mary Jane sono modelli di calzature (rigorosamente dotate di tacco di tendenza e rosse) sempre eleganti ed irrinunciabili. Le décolleté e le Mary Jane sono scarpe must have adatte in qualsiasi occasione. Non si sbaglia mai. La celebre maison Prada, prima su tutti, si diverte attraverso contrasti e mix and match particolari. Saint Laurent, invece, gioca abbinando a look total black, stivali rossi da vera e propria femme fatale.

Le scarpe gioiello rigorosamente rosse

Non solo stivali da “mille e una notte”, décolleté e Mary Jane. Le scarpe rosse sono caratterizzate anche da materiali e tessuti tra i più disparati. Brillanti, fibbie gioiello, fiocchi e molto altro. Il celebre brand Rodarte le propone in total look. Senza dimenticare le calzature con plateau. Per tutte quelle donne che vogliono slanciare la propria figura, valorizzando la propria body shape e silhouette.

Chiara Ferragni: il significato importante delle scarpe rosse in occasione dell’Ambrogino d’Oro

Chiara Ferragni fa rima con le tinte rosse. Da sempre la regina incontrastata di Instagram non ha mai nascosto la sua passione per le colorazioni rosse. In occasione della consegna dell’Ambrogino d’Oro, la bella Chiara, in attesa della sua secondogenita, ha indossato un look total black firmato Dior. Unica nuance di colore le sue scarpe rosse carminio: l’influencer ha svelato il loro importante significato: “Ho indossato le scarpe rosse come simbolo per dire no alla violenza sulle donne”.

La nota iinfluencer ha scelto di indossare delle scarpe rosse in esatto contrasto col resto del suo outfit total black, proprio per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne. Lei e il marito Fedez hanno ricevuto la prestigiosa onorificenza per l’impegno svolto durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus.