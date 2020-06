Lady D, icona intramontabile di stile, classe ed eleganza, era solita indossare; in vista dei suoi impegni lavorativi e non, diversi modelli di scarpe. Tra le sue preferite, e che amava indossare in ogni occasione (per essere sempre impeccabile in termini “fashion”) troviamo le décolleté two-tone, sneakers e anche stivali per la pioggia.

Lady D amava le sneakers

Le sneakers bianche, che al femminile sono molto apprezzate anche in altri colori, sono un must have per il guardaroba di noi donne, anche per la bellissima Lady D. Qui sfoggia un modello di pelle total white con calzino filo di Scozia verde militare.

Sneakers ugly

Alcune top model, come Bella e Gigi Hadid, hanno copiato questo look super sporty: maxi felpa, pantaloni ciclisti e un paio di ugly sneakers. L’abbinamento di capi e accessori è rimasto invariato per evitare di essere inseguita tutti i giorni.

Sneakers di tela per Diana Spencer

Le sneakers di tela Superga indossate con un paio di jeans. Un look moderno che potete copiare sin da ora.

Prima apparizione di Lady D a fianco di Carlo, look country e stivali per la pioggia

In una delle prime apparizioni al fianco di Carlo, Diana Spencer sfoggia un look country (sullo sfondo la campagna inglese) con un paio di stivali per la pioggia, gli iconici Hunter, abbinati a dei semplici calzettoni rossi. Ancora prima di Kate Moss a Glastonbury, Lady D sfoggia con estrema disinvoltura il modello “Green Weellington”, che nasce nel 1956 ed è caratterizzato da para di gomma, cinghie laterali e il marchio al centro dello stivale.

Stivali texani

Diana Spencer anticipa la moda athleisure: felpa, giacca maschile over, jeans, stivali texani e cappellino.

Décolleté two-tone

Nella collezioni di scarpe di Lady D, però, non mancano le décolleté, scarpe adatte per ogni occasione più glamorous. In particolare i modelli two-tone che, come sosteneva la stessa Coco Chanel, hanno la qualità di accorciare e snellire il piede. Un tocco di eleganza per gli outfit più formali, quali tailleur sartoriali e completi di tessuti di qualità.

Il “revenge look” di Lady D

Queste décolleté nere, seppur classiche, sono passate alla storia per il look scelto da Diana: qui infatti indossa il revenge dress, l’abito della vendetta, indossato la stessa sera della dichiarazione del Principe Carlo in tv del loro divorzio nonché infedeltà con Camilla.

Diana Spencer, o meglio Lady D, rimarrà un’icona incontrastata della moda e dello stile, come ci dimostrano queste immagini; da cui imparare e prendere spunto, per ricreare la medesima magia di quei look raffinati e indimenticabili.