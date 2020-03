“Edward: che cosa vuoi Vivian? Vivian: voglio la favola…” Pretty Woman

Era il 1990, quando Julia Roberts interpretava la prostituta Vivian, in cerca della favola su Sunset Boulevard, incontra una sera il miliardario Edward, Richard Gere. Nasce così una travagliata storia d’amore, che ha fatto sognare intere generazioni. Tutti ricordiamo anche i look indossati (disegnati dalla costumista Marilyn Vence) dall’attrice, il personaggio che interpretò nel celebre film, è ancora oggi riconosciuta come icona di stile.

#1

Nelle prime scene del film ricordiamo Julia Roberts alias Vivian con indosso un mini abito cut-out bicolore e degli altissimi stivali cruissardes di pelle lucida. Nonostante l’outfit facesse parte di uno stile troppo provocante, oggi il tutto è molto trendy e alla moda.

#2

Nelle scene successive, vediamo Vivian, indossare un tubino nero (un must have del guardaroba femminile) tempestato di strass.

#3

Vivian indossa anche gli abiti abbinando sopra delle camicie oversize legate in vita, adesso un vero e proprio trend in vista della Primavera/Estate 2020.

#4

Vivian torna dalle cattivissime venditrici che l’hanno trattata male con questo abito con macro spalline e bottoni, gessato in bianco, un cappello a tesa larga e una pochette nera di pelle lucida.

#5

L’abito a pois indossato in una delle scene cult del film, rappresenta ancora un trend attuale. Elegante e glamour bianco e marrone, abbinato a delle decolletée avorio.

#6

L’abito che ha fatto sognare tutte le donne, resterà sempre quello rosso lungo, che Vivian indossa per recarsi a teatro.

#7

Ultimo ma non meno importante, è il tailleur pantalone rosso che Vivian indossa prima di andare via dall’albergo. Un completo riproposto nelle passerelle da Max Mara e Prada per la collezione Primavera/Estate 2020.