L’abbiamo amata per i suoi ricci ribelli e il suo corpo da urlo in Pretty Woman. Julia Roberts con le sue favolose interpretazioni tra “Se scappi ti sposo” e “Notting Hill”, una delle attrici più belle e glamour di Hollywood, oggi compie 52 anni.

Film

Bravissima e bellissima, da sempre apprezzata dalla critica cinematografica e amata dal pubblico, Il primo ruolo importante di Julia Roberts è con il film drammatico Fiori d’acciaio (1989), con cui si aggiudica il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista. È diventata una star del cinema dopo la commedia romantica di successo Pretty Woman (1990), aggiudicandosi un secondo Golden Globe e la candidatura al Premio Oscar nella categoria di migliore attrice protagonista. Nel 2001 riceve il plauso della critica per la sua interpretazione nel film biografico Erin Brockovich, per il quale vince l’Oscar alla miglior attrice, il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico.

Look

Per Julia Roberts sembra che il tempo non passi mai, sempre stupenda, è una delle poche interpreti dello scenario cinematografico internazionale che non ha ceduto, a differenza di molte colleghe, alla chirurgia estetica e a ritocchi di vario genere. In quanto a look, l’attrice americana è impeccabile, sempre elegante e raffinata, tra tailleur e abiti lunghi dai colori tenui, una vera icona di stile.

Capelli

Il punto di forza di Julia Roberts è sicuramente il sorriso, ma attenzione, non sono da sottovalutare anche i suoi splendidi capelli ricci. La consacrazione dell’attrice con “Pretty Woman”, dove i ricci rossi diventano il simbolo della Vivian/ragazza della porta accanto che sogna la favola d’amore.

Amore

Non è mai stato semplice curiosare nella vita privata di Julia Roberts, è perché l’attrice ha sempre custodito gelosamente i propri sentimenti. L’attrice americana fu sul punto di sposarsi più di una volta, una prima con il collega Dylan McDermott nel 1989 e una seconda con un altro attore, Kiefer Sutherland nel 1991. Nel 1993, invece, si convinse a dire sì al compositore Lyle Lovett, ma le loro nozze sarebbero durate soltanto tre anni. Oggi però sappiamo che Julia è moglie di Danny Moder e madre felice con tre splendidi figli.