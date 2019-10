L’attrice premio Oscar Julia Roberts sfoggia nuovamente un look a pois per il decimo anniversario del Veuve Clicquot Polo Classic. E il paragone è immediato con l’iconico look di Pretty Woman, Vivian Ward indossava un abito a pois bon ton, con cintura in vita e cappellino abbinato, e assiste a una partita di polo con l’affascinante Richard Gere nei panni di Edward Lewis.

Di tendenza

Per il decimo anniversario del Veuve Clicquot Polo Classic al Will Rogers State Historic Park di Pacific Palisades, in California, Julia Roberts ha indossato un look a pois, un po’ come come Vivian in delle scene più memorabili del film. L’attrice ha sfoggiato un completo della Resort 2020 di Michael Kors Collection formato da blusa e pantaloni in crêpe de chine, al quale ha abbinato una cintura e un paio di scarpe stringate bianche. Un outfit che entra a far parte delle tendenze più belle, da sfoggiare per la prossima stagione.

Polka dot is hot

Intramontabili, irresistibili, versatili e multitasking, stiamo parlando degli amati pois, che donano agli abiti quello stile retrò e super chic. Anche le celebrità non possono fare a meno di indossarli, come la bellissima Julia Roberts che ha scelto di indossare un completo polka dot nero e bianco. Anche quest’anno il più classico dei trend ha fatto la sua comparsa sulle passerelle di tutte le grandi capitali della moda da Milano, Parigi a New York. Un vero revival degli anni Ottanta che ha conquistato tutti. Insomma, se siete delle vere fashion victims non potete fare a meno di procurarvi un capo con questa fantastica fantasia.