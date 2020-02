“La vita è troppo corta per vivere lo stesso giorno due volte.” Jennifer Lopez

Jennifer Lopez colpisce ancora una volta, la pop star latina non può passare inosservata, tanto da far impazzire anche il nuovo social TikTok. J.Lo, lancia una sfida chiamata: #JLoTikTokChallenge. Ha dichiarato su Instagram che pubblicherà le migliori performance.

Sfida

“Non amo sentirmi una donna, mi sento ancora molto ragazzina dentro.” Jennifer Lopez

La #JLoTikTokChallenge non è un ballo qualsiasi infatti, consiste nel: replicare la sua parte preferita dell’epico Super Bowl Halftime Show 2020 che si è tenuto il 2 febbraio all’Hard Rock Stadium di Hollywood, in Florida. Alcune persone non riescono ad imitare le mosse, altre sono all’altezza del compito e ballano canzoni come “Love Don’t Cost A Thing” e “On The Floor”. La cantante ha anche promesso ai suoi fan di condividere i suoi video preferiti attraverso le sue piattaforme di social media.

Il ballo

“Ho dedicato moltissimo tempo alla pratica: mi hanno detto che ci vogliono anni per riuscire ad essere davvero perfette sul palo. Io, in qualche modo, ho dovuto farcela in sei settimane. Il palo è la prima scena che presenta il mio personaggio, così sexy, pericolosa”. Jennifer Lopez

Per avere un fisico così, Jennifer Lopez ha dedicato anni e anni della sua vita al ballo. Soprattutto nell’ultimo periodo, la pop star latina si è allenata con la Pole Dance, una disciplina sportiva a tutti gli effetti, è un mix tra danza e ginnastica acrobatica.

Anniversario

“Per come la vedo io, non dovresti metterti a fare qualcosa se non hai intenzione di impegnarti per migliorare.” Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha condiviso su Instagram un anniversario speciale. “Non posso credere a J di Tha LO! The Remixes è stato rilasciato 18 anni fa questo mese e ha raggiunto il primo posto in classifica!” ha detto della canzone uscita nel 2002. J to Tha LO! The Remixes ospita versioni remixate di brani come “I’m Real”, “Let’s Get Loud” e “If You Had My Love”.