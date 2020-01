Jennifer Lopez è in attivo nel settore dell’intrattenimento da oltre 20 anni e riesce ancora a lasciarci senza fiato. Quando non si esibisce sul palco, la cantante e attrice cinquantenne è super hot nei suoi video musicali, sul tappeto rosso e su Instagram. L’anno scorso, ha anche mostrato il suo sex appeal nel film di successo, Hustlers, Le ragazze di Wall Street – Business Is Business, al fianco di un cast femminile stellato. Il ruolo le è valso persino la nomination al Golden Globe dopo vent’anni! Adesso Jennifer si sta preparando a raggiungere un altro traguardo, dato che si esibirà tra i due tempi nello spettacolo del Super Bowl LIV, insieme a Shakira. Mentre attendiamo di vederla nella sua prossima grande esibizione, ecco Jennifer Lopez dal 1994 al 2020: le foto più sensuali degli ultimi 26 anni.

Dal grande amore di Jennifer al Jungle Dress passando

Eh sì, è stato proprio un anno col botto per la regina del pop, lo soprannomineremo l’anno dell’amore. Jennifer Lopez, di tappe esclusive quest’anno ne ha vissute parecchie, soprattutto in compagnia dell’amato compagno Alex Rodriguez. Jennifer è la mamma dei gemelli di 11 anni Emme e Max, mentre Alex è il padre delle figlie Natasha, 15 anni, e Ella, 11 anni. La cantante condivide i suoi gemelli con il suo ex marito Marc Anthony mentre l’ex giocatore di baseball è co-genitore con la sua ex moglie Cynthia Scurtis. Sulla passerella della Milano Fashion Week 2019, Jennifer Lopez ha indossato ancora l’iconico e inconfondibile Jungle Dress di Donatella Versace. La cantante ha sfilato rubando la scena alle top model, con indosso il famosissimo abito verde firmato Versace, che Jennifer stessa aveva indossato ai Grammys del 2000. Jennifer ha chiuso la sfilata di Versace, calcando il catwalk dopo celebri top model come Bella e Gigi Hadid, Kaia Gerber e Irina Shayk.