Jennifer Lopez e Shakira al Super Bowl: l’halftime più sensuale di sempre

Se hai scommesso contro di loro avrai sicuramente perso dei di soldi: Jennifer Lopez e Shakira sono state letteralmente pazzesche durante lo spettacolo di halftime del Super Bowl LIV Pepsi. Si sono fatte largo energiche mosse di danza, artisti a sorpresa, alcuni surfisti, pole dance e molti mini sketch di successo, mentre la coppia era co-titolata per fare impazzire tutti.

«Hola, Miami», ha detto Shakira mentre dava il via alla performance. Ha quindi lanciato un mesh-up musicale delle sue canzoni con la sua impressionante chitarra suonando “Empire”.

Sapevamo solo che la Lopez si sarebbe esibita in “Waiting For Tonight”, cosa che ha fatto, e che ci sarebbero stati molti sgambettamenti da parte del duo superstar, ci sono stati.

Dopotutto, i fianchi non mentono! Un gioco di parole, perché Hips don’t lie è un loro famosissimo featuring. La Lopez ha persino fatto un po’ di pole dance per ricordarci perché lei fosse una delle parti migliori del film “Hustlers” (in cui interpretava una spogliarellista). Anche gli artisti del reggaeton Bad Bunny e J Balvin sono apparsi per aggiungere un po’ di calore allo spettacolo. In un momento più adatto alle famiglie, la figlia della Lopez, 11 anni, Emme, è apparsa con un coro di bambini per cantare “Born in the U.S.A.” e “Let’s Get Loud” con sua madre.

In un cenno alle sue radici culturali, la Lopez ad un certo punto si è avvolta in due bandiere portoricane e americane. «Sono così entusiasta di condividere il palco con te stasera @Shakira!», Ha scritto Jennifer in un post, prima dell’evento. «Mostriamo al mondo cosa possono fare due bambine latine. #LetsGetLoud #GirlPower #SuperBowlLIV #SBLIV». Ci sono state molte recensioni entusiastiche sui social media, perfino una da parte di Lady Gaga, che era l’interprete nel 2017. «@JLo e @shakira e tutti gli ospiti speciali sono stati così incredibili!!! Che spettacolo divertente, durante il primo tempo ho ballato e sorriso tutto il tempo», ha twittato Gaga. «Donne sexy così potenti !!!! Sia a porte chiuse che fuori!!!!! Vi amo belle e sexy donne di talento».