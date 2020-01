Nel mondo del fashion system non esistono solo top model dalle gambe chilometriche, anche per il parterre femminile, c’è una schiera di modelli dal fisico scolpito che calcano le passerelle. Sono tra gli uomini più belli, influenti e richiesti al mondo, scopriamo insieme chi sono.

Mark Vanderloo

Mark Venderloo, nato nel 1968, è il super modello olandese, che ha raggiunto il successo negli anni ‘90. Ha gli occhi azzurri e profondi, la bocca carnosa e un fascino irresistibile, tanto che è diventato amatissimo in tutto il mondo fin dai primi anni in cui ha lavorato nel mondo della moda. La sua carriera è stata in continua ascesa, ha lavorato con marchi famosi come: Calvin Klein, Donna Karan, Armani, Valentino, Trussardi, Guess e infine nel 2005 è diventato il principale modello per le campagne pubblicitarie di Hugo Boss.

Tyson Beckford

Tyson Beckford nato nel 1970, è un super modello americano, uno dei più pagati al mondo. Nel 1993 viene reclutato da Ralph Lauren per la sua campagna per la linea Polo, viene eletto “Uomo dell’anno” da VH1 e la rivista People lo inserisce nella lista dei 50 uomini più belli del mondo. Ancora oggi è molto attivo tra le passerelle più famose del mondo. Come attore è apparso in Zoolander e in Trappola in fondo al mare, nonché in molti videoclip tra cui Un-Break My Heart di Toni Braxton, 21 Questions di 50 Cent e Toxic di Britney Spears. Ha anche partecipato a reality televisivi nel ruolo di concorrente, giudice e occasionalmente conduttore.

Alex Lundqvist

Alex Lundqvist nato nel 1972, è un super modello svedese,inizia la sua carriera nel mondo della moda nel 1994 quando incontra il fotografo Bruce Weber, e Sean Patterson, agente della prestigiosa agenzia di moda Wilhelmina, con il quale realizza un servizio fotografico. Seguono campagne pubblicitarie per Lagerfeld e per Guess, oltre che copertine per importanti riviste di moda famose come: GQ, Playgirl, Elle, L’Uomo Vogue, e Top Model.

Marcus Schenkenberg

Marcus Schenkenberg nato nel 1968, è un super modello svedese, inizia la sua carriera nel mondo della moda all’inizio degli anni ’90. Fu scoperto dal fotografo americano Bill King mentre faceva rollerskating a Venice Beach in California. Il suo volto diventa internazionalmente per essere apparso nelle campagne pubblicitarie di Calvin Klein, Versace ed altre importanti case di moda.

David Gandy

“Solo uno stupido non capisce l’importanza degli errori. È troppo facile quando tutto va bene: dagli sbagli impari a crescere” David Gandy

David Gandy nato nel 1980, è un super modello britannico, A 21 anni, mentre si sta preparando per conseguire la laurea in Marketing, il suo coinquilino decide (a sua insaputa) di iscriverlo a un concorso TV per modelli. Inizia così la sua carriera di modello che raggiunge l’apice quando gli stilisti Dolce & Gabbana lo scelgono come volto dell’azienda. Lo spot del 2007 del profumo Light Blue di D&G. Sempre nello stesso anno, la rivista Forbes lo mette al terzo posto nella classifica dei modelli più potenti al mondo.