”Non pensavo di essere bella, mi ha convinta Karl” Chiara Scelsi

È alta solo un metro e 69 ma a 23 anni Chiara Scelsi è una delle top model italiana più contesa del momento. Testimonial di Dolce&Gabbana, fu scoperta da Karl Lagerfeld e fece il suo primo debutto in passerella proprio ad una sfilata di Chanel nel 2016.

Fashion

Nata a Sesto San Giovanni, Chiara Scelsi inizia la carriera nel fashion system per caso, fino ai 16 anni è stata un’atleta di salto con l’asta ma a causa di un incidente ha dovuto abbandonare quella che era la sua più grande passione. Oggi il suo successo è internazionale, è musa di Dolce&Gabbbana, è stata scelta come volto della campagna pubblicitaria di Chanel Beauty e Pantene, ha conquistato innumerevoli copertine e calca le passerelle più ambite. Insomma, nonostante sia giovanissima, ha dimostrato di essere all’altezza per il mondo della moda.

Perfettamente imperfetta

“Però ricorderò sempre quello che mi ha chiesto: “Dove sei stata fino ad adesso?!”. Come a dire che avrebbero dovuto scoprirmi prima… “Chiara Scelsi

La sua è una bellezza è stata definita “alla Kate Moss”, eppure a renderla una modella atipica è la sua altezza che da sempre le crea disagio, ma che adesso è diventato un vero punto di forza.

“Ero a Parigi per la mia prima sfilata, Chanel. Tesissima, stavo facendo il fitting degli abiti mentre ripetevo dicevo ad alta voce – ma parlando a me stessa: “I’m too short, I’m too short…” e una ragazza, un’altra modella mi fa: “You are not short, you are pretty mignon”. Chiara Scelsi

Vita privata

Il fascino di Chiara Scelsi non ha conquistato solo il mondo della moda, ma anche il cuore di un membro della Dark Polo Gang. Umberto Violo, noto come Wayne Santana. A dispetto di quanto si possa pensare è laureato in Marketing e Comunicazione, ha 28 anni ed è sempre stato uno studente modello. È stato fidanzato con Asia Nuccetelli, ed è lo spezzacuori del gruppo, come lo definiscono i suoi compagni. Anche se la relazione con la modella sembra andare più che bene e starebbero pensando a progetti di vita insieme.