Pochi giorni al Natale e già si respira da tempo l’atmosfera tipica di queste festività magiche, nonostante il periodo complicato e controverso a causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito il mondo intero. I look natalizi dei Vip, o meglio, delle star dello spettacolo sono già nel mirino di molti attenti “fashion addicted”. Si sa, le festività natalizie si avvicinano anche quest’anno e con esse anche la voglia di indossare qualcosa di particolarmente speciale. Quelle del 2020, a causa della pandemia da Covid 19, saranno ancora più intime e casalinghe. Per cui, molti opteranno per una comoda “tutona”, molto semplice e versatile. C’è chi però, non rinuncia al glamour e alla moda, motivo cui si regalerà comunque una giornata in pieno stile attraverso abiti in vero e proprio tema natalizio.

I look natalizi 2020: come vestirsi in occasione del Natale?

Nonostante il periodo complicato, non dobbiamo comunque perdere la voglia di essere eleganti, di classe e desiderabili. In fondo il Natale, come sentimento, è dentro ognuno di noi! Meglio un maglione tradizionale natalizio caratterizzato da fantasie raffiguranti renne o alberi di Natale, oppure un look più glamour e scintillante? Consigliabile usare anche il tartan. Le sfilate e le famiglie reali lo eleggono il tessuto protagonista dell’autunno inverno. Le amanti fashioniste potrebbero anche optare per un solo capo a quadri da abbinare con pezzi a tinta unita per esempio una gonna o una camicia nella classica trama rosso-verde o multicolor, come vogliono le ultime tendenze. Oppure, se l’esigenza è quella di distinguersi, meglio scegliere un meraviglioso abito scozzese e un paio di décolleté dal tacco kitten.

In tema accessori 2020 l’ideale must have sono un paio di orecchini di tendenza come ottimo strumento per affrontare il Natale. Meglio optare per un paio di orecchini-gioiello che sfiorano le spalle, aggiungendo brillantezza alle bluse semplici. Oppure indossare un paio di grandi orecchini metallici che daranno un tocco in più al tuo abbigliamento elegante. Infine c’è la “tendenza pigiama“, per chi preferisce il comfort assoluto senza eccessivi ( se non completamente assenti) sfarzi.

Melania Trump e i suoi costosissimi look in occasione del Natale

Il Natale si avvicina anche per le amate star e First Lady che si rispettino. Melania Trump appare sempre perfetta ed impeccabile. Il dettaglio che la rende unica? Non rinuncia mai al luxury ed in ogni occasione delle festività natalizie indossa sempre dei capi griffatissimi, quali ad esempio Gucci abbinato a stivali rigorosamente firmati Gianvito Rossi.

I look natalizi delle star: Giulia Salemi conquista il GFVip

Giulia Salemi è una delle star indiscusse di questa edizione del GFVip. Il suo look natalizio è stato uno dei più apprezzati durante l’ultima puntata del format tv trasmesso lo scorso lunedì. Giulia Salemi è una frizzante e giovanissima influencer italo-persiana protagonista per la seconda volta del Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato al reality show nel 2018, Giulia quest’anno è ritornata nuovamente tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Dalla love story con Francesco Monte al discusso libro sul suo rapporto con gli uomini.

Giulia Salemi è nata a Piacenza nel 1993, sotto il segno dell’Ariete. Le origini della sua bellezza mediterranea ed esotica mixate alla perfezione sono da ricercare nella madre Fariba Tehrani, nata in Iran. Giulia si è diplomata al Liceo Scientifico per poi trasferirsi a Milano, dove ha frequentato il corso di Economia all’Università. Giulia è sempre stata affascinata dal mondo dello spettacolo e ha debuttato sul piccolo schermo proprio nel 2014, quando ha conquistato il quarto posto nel concorso di bellezza Miss Italia. L’anno seguente, Giulia partecipa a Pechino Express in coppia con sua madre Fariba e la coppia de ‘Le Persiane’ diventa un connubio perfetto amatissimo dal pubblico.

Infine seguono altri programmi tv come Leyton Orient, al fianco di Simona Ventura, e poi Milano-Roma con Giancarlo Magalli. L’ascesa nel mondo televisivo continua con lo show Super Shore trasmesso ma MTV, seguito dalla conduzione della versione italiana Ridicolousness. In ultima istanza il format “Disconnessi on the Road” il programma che ha debuttato nel settembre del 2020, che vede l’influencer al fianco di Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto per raccontare le bellezze nascoste dell’Italia.

Il Grande Fratello Vip 2020 vede ancora una volta protagonista la bellissima Giulia Salemi ed i suoi fantastici e costosissimi look super griffati. Ad esempio, durante la puntata di lunedì 21 dicembre 2020, la Salemi ha conquistato tutti grazie al suo vestito “pacco regalo”. Corto, tutto a balze e fermato in vita da un fiocchetto rosa a contrasto, il mini dress ha conquistato subito il popolo del web e dei social che, come del resto, l’ha subito recuperato dagli archivi fashionisti. Si tratta di un abito di Teen Idol e costa 299 euro. Le scarpe color nude, invece, sono firmate Casadei e hanno un valore di 575 euro. Per un Natale super luxury.