L’ultimo Natale di Melania Trump: il suo look è già un must have

Melania Trump è da sempre un’icona di bellezza e di stile. Nonché riferimento moda che detta i trend di stagione e le tendenze. Questa volta, l’ex First Lady, ha scelto un cappotto pied de poule firmato Balenciaga e stivali di suede con il tacco alto. Un outfit in occasione dell’ultimo Natale alla Casa Bianca. Il suo look è già un must have super richiesto. Melania Trump punta sul ‘black and white’. L’ex (oramai) First Lady ha da sempre avuto a cuore questo momento magico, qual è il Natale. Dagli addobbi natalizi a tutto ciò che riguarda questa importante ricorrenza della Casa Bianca e non solo.

Melania Trump sfoggia il suo look natalizio e diventa subito un must have super richiesto

Un immenso albero di Natale, che Melania Trump ha ricevuto con molto entusiasmo. Un esemplare del West Virginia, alto oltre 5 metri. L’ex First Lady ha indossato per l’occasione un cappotto pied de poule bianco e nero dal taglio svasato che ha abbinato a vertiginosi stivali di suede Christian Louboutin. Melania ha atteso l’arrivo della carrozza trainata da due cavalli che trasportava il gigantesco abete. Proprio come da tradizione. Per accogliere l’albero di Natale, la First lady ha sempre indossato dei bellissimi cappotti super griffati: da Calvin Klein a Michael Kors, ed infine Dolce e Gabbana. L’ex modella decorerà come ogni anno, in barba alle critiche, la White House con festoni e lucine natalizie, come avvenuto già lo scorso anno. Saluti affettuosi ai fotografi ed ancora una volta, a braccetto con un militare in uniforme. Un dettaglio che non è passato di certo inosservato è che Melania Trump non indossava la mascherina nemmeno questa volta. Strumento indispensabile per proteggersi dal Coronavirus.

L’ex First Lady sempre impeccabile

Melania e Donald Trump. Sempre controcorrente, anche al contrario di ciò che riportano le autorità sanitarie riguardo il limitare gli assembramenti al chiuso. Soprattutto in questo momento di imminenti festività. Il 30 novembre si terrà un party natalizio presso la Casa Bianca, organizzato proprio dalla First Lady. Secondo alcuni rumors, gli invitati saranno molti meno rispetto gli anni precedenti, rendendo l’evento più intimo ed esclusivo. La mascherina sarà obbligatoria. Anche se i requisiti sembrerebbero esserci tutti, le polemiche non tardano di certo ad arrivare. “Siamo davvero felici di decorare la Casa Bianca per le vacanze natalizie”, ha riportato Melania all’interno del proprio profilo Instagram. Ignorando completamente i gossip sulle sue ultime dichiarazioni in merito alla preparazione dell’evento.