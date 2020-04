Gigi Hadid incita: Zayn Malik papà, un’infinita favola d’amore

“Da bambina volevo essere una psicologa forense, oppure una dottoressa di pronto soccorso o un’amazzone o una giocatrice di pallavolo. Però sapevo anche che avrei voluto fare la modella, e queste altre passioni sarebbero state complementari. Oggi lavoro senza tregua per comprare un mio ranch che abbia un campo di pallavolo nel cortile.” Gigi Hadid

Quella bambina che ha sempre sognato una vita in campagna, è finita poi sulle passerelle per diventare la top model più famosa del mondo. Oggi, a non pochi anni dalla sua carriera e a soli 25 anni, Gigi Hadid, diventerà mamma. Quella tra lei e Zayn Malik è stata la storia d’amore più complicata delle 2000 puntate di Beautiful, e lo ammettiamo, noi abbiamo fatto una certa fatica a stare dietro a rotture, messaggi impliciti a distanza, dichiarazioni di affetto, riappacificazioni e nuove rotture e infine, la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Una storia d’amore senza limiti tra Gigi Hadid e Zayn Malik

“Non avere fretta nell’amore perché il lieto fine dei libri, è sempre l’ultima pagina” Zayn Malik

Era novembre 2015, quando Gigi Hadid e Zayn Malik lasciano insieme il party di Justin Bieber. Qualche giorno dopo, sono visti uscire da un ristorante di LA, mano nella mano. La conferma della loro storia d’amore arriva però solo dopo un anno, debuttando insieme al Met Gala.

Nel 2017 la relazione continua a gonfie vele, tanto da avere l’approvazione di mamma Yolanda Hadid (di tutta la famiglia) che pubblica un dolce scatto della coppia sul suo profilo Instagram. Esattamente, un anno dopo, l’annuncio della rottura.

Nel 2019, la top model aveva perso completamente di vista Zayn e si era buttata nelle braccia di Tyler Cameron. Ma si comincia a sospettare un nuovo riavvicinamento tra Zayn Malik e Gigi Hadid a dicembre 2019, dopo che la modella ha postato delle stories sul suo profilo IG mentre era intenta a preparare delle ricette dalla mamma del cantante. Fino ad arrivare a gennaio 2020, dove erano stati paparazzati mano nella mano, mentre passeggiavano per le strada di New York.

Gigi Hadid non è la tipica top model

“Ognuno ha il fisico che ha e il mio, che un tempo non sarebbe stato adatto alle passerelle, oggi lo è.” Gigi Hadid

Gigi Hadid è nata a Los Angeles, ma non è la tipica bellezza californiana. La modella, infatti, deve i suoi lineamenti particolari e intriganti a una fortuita e fortunata combinazione di geni multietnici: il padre Mohamed Hadid è palestinese, mentre sua madre Yolanda Foster ha origini olandesi. Adesso è una stella in ascesa, ma non sono mancati momenti difficili. C’è chi, per esempio, come lo stilista Tommy Hilfiger, ha definito la modella “troppo morbida” per l’alta moda. Il suo successo nel campo della moda forse aiuterà a superare gli stereotipi internazionali sul fisico standard delle modelle. Il suo carisma e la capacità di influenzare mode e tendenze hanno già ampiamente dimostrato che il suo ruolo nel fashion system nel tempo sempre più rilevante.

Come un bambino può cambiarti la vita

La top model Gigi Hadid, una delle bellezze più ricercate dal mondo della moda, aspetta un bambino: secondo il sito americano Tmz (specializzato in gossip e showbiz), la modella è pronta a diventare mamma. Il papà è il cantante Zayn Malik con il quale la top model ha appena festeggiato il 25esimo compleanno. Fonti molto vicine alla famiglia Hadid hanno dichiarato che lei sarebbe alla ventesima settimana, con il parto dunque previsto nel mese di settembre. Entrambe le loro famiglie sarebbero molto eccitate e contente della lieta notizia, non ancora ufficializzata dalla coppia.