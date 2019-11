Da Adriana Lima alle giovani Kylie Jenner e Gigi Hadid: 14 star senza trucco

Molte star al giorno d’oggi decidono di liberarsi dei kg di trucco che appesantisce i loro volti, e lo fanno nella maniera più social che esista ossia postando su Instagram le loro foto “no make-up”. Inutile sottolineare come non facciano altro che confermare che il trucco in certi casi possa fare davvero dei miracoli. Mentre, strano ma vero, in altri casi proprio no, e sarebbe meglio se non evitarlo del tutto quantomeno alleggerirlo.

Al bando il trucco!

Per anni, le celebrità hanno calpestato i tappeti rossi con i loro abiti più selvaggi e i volti più colorati di sempre. Sono diventate l’ispirazione per truccatori professionisti e dilettanti, e molti hanno avviato le loro personali linee di bellezza o collaborato con grandi nomi come Maybelline, Revlon, Mac ecc… Più recentemente, tuttavia, hanno iniziato a gettare le loro basi e anche i propri make-up più costruiti per volti più freschi, in vista della naturalezza, senza trucco e senza inganno. Parliamo forse di Kim Kardashian? Assolutamente no, chiaro… ma di altre star super famose. Che si tratti di premi o di utilizzare hashtag come #nomakeup, le celebrità stanno mostrando al mondo che non sono poi così perfette senza trucco. Sono davvero molto vicine alle cause di self confident che ormai riguardano tutto il mondo dei social e che hanno toccato brutalmente quello di adolescenti e pre adolescenti. Ecco quindi come appaiono 14 famosissime celebrità senza il tanto amato trucco.