Gigi Hadid avrebbe una nuova fiamma, il suo nome è Tyler Cameron. La supermodella 24enne è stata avvistata e fotografata con il collega mentre si dirigeva al Frames Bowling Lounge, a New York City. In tenuta sporty-casual, Gigi è apparsa con pantaloni da ciclista blu e una maglia a maniche lunghe bianca. La sera precedente, come riporta Just Jared, la Hadid era stata avvistata sempre in compagnia di Tyler Cameron in un club privato, per concludere la serata nell’appartamento dell’uomo.

Gigi, stando ai rumor dei tabloid americani, avrebbe dato un colpo di spugna al passato, a Zayn, proprio con Tyler Cameron.

Cameron è un personaggio televisivo statunitense, che tecnicamente fino a pochissimo tempo fa era fidanzato con Hannah Brown, conosciuta nella trasmissione The Bachelorette, una versione di Uomini e Donne a stelle e strisce. Tyler Cameron ha 26 anni ed è diventato famoso negli Stati Uniti per aver partecipato al reality Bachelorette, in cui un gruppo di ragazzi si sfidano per vincere il cuore della protagonista dello show, in questo caso Hannah Brown. Tyler non era stato la prima scelta, ma era stato ripescato e solo settimana scorsa era stato visto in compagnia di Hannah.

Con Gigi Hadid si sarebbero conosciuti attraverso Instagram, ma avrebbero anche amici in comune nel mondo della moda. Con Zayn le cose non andavano più bene da tempo: la modella e il musicista erano stati intrappolati in una relazione di tira e molla conclusasi con uno split definitivo a gennaio 2019. Poco tempo fa, il colpo di fulmine con Tyler Cameron. C’è chi parla di sbandata estiva, chi di flirt temporaneo, chi di primo capitolo di una love story. Fatto sta che Cameron ha mollato Hannah per uscire con Gigi ed i rotocalchi americani non parlano d’altro.