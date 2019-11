Kendall Jenner e Gigi Hadid look street style 2020: pronti a prendere appunti?

Gigi Hadid e Kendall Jenner si sono unite a Joan Smalls per cena al famoso Carbone a New York. Non molto spesso vediamo Kendall e Gigi, o “KenGi”, come a loro piace chiamarsi, che si ritrovano ad uscire insieme, ma naturalmente quando succede ne approfittiamo quanto più possiamo.

Lo street style del 2020

Se non si tratta di ammirare un selfie postato su Instagram da una delle due, ma di uno scatto dei paparazzi, siamo sicuri che nell’analizzarlo saremo completamente immersi in ciò che indossano le due bellezze. Questa volta, le supermodelle si sono ispirate a una tavolozza di colori molto simile e riteniamo che ciò significhi che dovremo iniziare a prendere appunti. Appunti per cosa dite?? Ma per il 2020 buon dio, è naturale!! Kendall ha optato per un paio di pantaloni in pelle a vita alta, collo a lupetto a coste e camicia in pelle verde oliva lasciata aperta. Ha accessoriato con una borsa di graffiti by Louis Vuitton, stivali a punta quadrata e orecchini pendenti in oro con maglie a catena. Nel frattempo, potremmo tranquillamente affermare che Gigi fosse la sua controparte hippy-grunge.

La hadid infatti indossava un denim grigio scuro bicolore, stivaletti neri in pelle (tipo Doctor Martens, per intenderci), una t-shirt e un gilet Diesel fantasia tie-dye, rifiniti con una piccola tasca grigia ripiegabile. Per quanto ne sappiamo noi, Kendall e Gigi potrebbero aver deciso i propri outfit senza badare troppo al risultato finale, non sapendo oltretutto che il finish le avrebbe rese un po’ Olsen. Ad ogni modo hanno (come sempre) azzeccato tutto, forse per lo stacco di coscia, forse è stata solo fortuna, ad ogni modo meglio non rischiare di rimanere indietro. Nel 2020, bisogna assolutamente dire sì alle camicie in pelle e ai pantaloni scuri, meglio se che sormontati da tonalità neutre come verde militare, caffè, blu scuro e kaki. Meglio ancora se con pattern tie-dye che ha inquinato lo street style di KenGi.