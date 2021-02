GFVip extra lusso: quanto costa e di chi è il vestito di cui tutti parlano

GFVip extra lusso. Non è di certo una novità, il fatto che il format televisivo firmato Mediaset sfoggi all’interno delle sue serate memorabili abiti extra lusso e super griffati. Grazie alle sue concorrenti bellissime, decorate dalle irrinunciabili mise modaiole, il reality con il tempo si è trasformato in una vera e propria passerella di moda. Regina indiscussa della casa più spiata d’Italia? Molteplici. Le “gieffine” sono agguerritissime e si sfidano ad ogni puntata a colpi di moda e dress code irrinunciabili. Questa volta è il turno dell’abito più discusso di questi giorni. Chi è la fortunata celebrità che ha avuto il piacere e l’onore di indossarlo? Sovviene l’espressione “il lusso è di casa”.

GFVip extra lusso. Elisabetta Gregoraci sfoggia il prestigiosissimo vestito firmato Bartolotta&Martorana

GFVip extra lusso. Il vestito di cui tutti parlano? Ovviamente firmato dall’omonimo brand Bartolotta&Martorana. Il nuovo brand Bartolotta & Martorana propone una nuova visione moda: capi dal gusto neoclassico uniti a materiali tecnologici e lavorazioni artigianali. Techno Couture: Abiti romantici ma moderni. Giovanissimi e già molto celebri e ricercati. Soprattutto dalle celebrità per il loro stile inconfondibile. Vincitori di numerosi fashion awards, Simone Bartolotta e Salvatore Martorana sono il simbolo della nuova generazione di stilisti italiani che promette di farsi strada nel mondo della moda. Una carriera dorata in costante ascesa. Entrambi siciliani. Ammiratori dello stile drammatico, intenso e teatrale di Alexander McQueen, creano abiti emozionanti in grado di colpire il pubblico per originalità e creatività. Ma soprattutto di trasmettere prepotentemente un messaggio, qualsiasi esso sia.

Quanto costa l’abito extra lusso?

L’impegno del brand Bartolotta&Martorana. è cercare il cuore pulsante di quest’anima mundi per poi mostrarcene il vero volto ritraendolo in creazioni assolutamente vere e profonde. Supportati da una tecnica sartoriale sopraffina ed eredi di quel Bello e Ben Fatto che ha segnato la storia della

moda italiana con la sua altissima artigianalità, Simone Bartolotta e Salvatore Martorana sono la rappresentazione massima del giovane Made in Italy di qualità che guarda con rinnovato ottimismo al futuro. All’avanguardia in modo audace e travolgente. Qualcosa di estremamente nuovo all’interno del panorama fashion internazionale. La regina di stile, Elisabetta Gregoraci, durante una puntata del GFVip, ha sfoggiato (più bella e sensuale che mai) il bellissimo abito firmato dall’omonimo brand. Elisabetta ha scelto un vestito aderente che ha mostrato tutto il suo splendore tra pizzi e trasparenze.

GFVip extra lusso. Elisabetta Gregoraci indossa un abito bustier a sirena aderente super sensuale

Questo GFVip fa rima con extra lusso. La bellissima e femminile Elisabetta Gregoraci ha indossato un abito bustier a sirena aderente, realizzato in tulle trasparente con scollo a cuore e senza spalline, reso ancora più originale ed unico nel suo genere da lunghe frange sempre nere alla base della gonna e sontuosi ricami tridimensionali neri dal mood baroque sul corpetto e sui fianchi. Il costo? Sul sito del brand costa 1579 euro e fa parte della collezione Fall/Winter 20-21. Non male!