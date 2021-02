Blazer extra lusso. L’omonimo brand Alexander McQueen propone un capo all’avanguardia, super elegante e raffinato. Fondata negli anni Novanta da Lee Alexander McQueen, la lussuosa casa di moda britannica ha immediatamente conquistato esperti del settore e fedelissimi “fashion addicted” di tutto il mondo con collezioni dal fascino etereo e ultraterreno. Tra gli stilisti più creativi e visionari dei nostri tempi, McQueen è noto per aver dato vita a capi in cui l’eleganza si sposa in un binomio perfetto con la ribellione e provocazione. Dopo la sua tragica morte, avvenuta nel 2010, alla guida del marchio è subentrata Sarah Burton, da tempo braccio destro dello stilista. Attraverso una tecnica impeccabile e una femminilità arrogante, Burton è stata in grado di raccogliere l’eredità lasciata da McQueen arricchendo, al contempo, l’estetica del brand con il suo tocco unico e personale.

Blazer extra lusso: Alexander McQueen re del luxury

Tra le creazioni più riuscite del prestigioso brand Alexander McQueen spicca senza dubbio l’abito Alexander McQueen indossato da Catherine Middleton, oggi “Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge”, per sposare il principe William d’Inghilterra. Da sempre molto fedele all’omonima Maison. Ne è un esempio la sua partecipazione al Museo di Storia Naturale di cui è patrona, risalente a qualche mese fa. La duchessa si è presentata davanti ai media internazionali con un meraviglioso look total black dove il capo must have è per l’appunto un blazer dai risvolti in raso, firmato Alexander McQueen, il brand inglese che sceglie spesso per gli eventi più importanti. La bellissima Kate lo ha anche abbinato in maniera impeccabile: a una t-shirt nera con scollo quadrato e a dei pantaloni a sigaretta. Il costo del blazer extra lusso? Bellissimo ed elegantissimo, il capo non è però alla portata di tutte le tasche. 1.240 sterline, ovvero circa 1.373 euro. Non male!

Qualsiasi donna può vestirsi McQueen. Kate Middleton indossa il lussuosissimo blazer

I capi Alexander McQueen sono adatti tanto alle donne impegnate e di successo tanto quanto a quelle che hanno fatto dei pantaloni di pelle un vero e proprio stile di vita e modo di essere. L’amore della stilista per l’ avvenenza, la maestria artigianale, le storie e il romanticismo si rispecchia stagione dopo stagione in collezioni da sogno che le sono valse un riconoscimento da parte dell’Ordine dell’Impero Britannico per il contributo apportato al settore della moda inglese. Ogni creazione è realizzata con massima cura e attenzione per i dettagli e particolari, utilizzando i materiali più pregiati. Che si tratti di un paio di jeans o di un vestito in maglia, l’effetto è impeccabile in qualsiasi occasione. Resistere agli estrosi abiti da sera in seta firmati Alexander McQueen lunghi fino al pavimento è praticamente impossibile. Un sogno ad occhi aperti!

Blazer extra lusso: gli altri pionieri del capo must have intramontabile

Non solo blazer extra lusso Alexander McQueen. Anche l’omonimo brand luxury PHILIPP PLEIN

ama proporre questo capo must have intramontabile all’interno delle proprie collezioni moda. Tra le Maison amanti dello stile elegante e raffinato del blazer senza tempo troviamo Saint Laurent con la versione in lana e cotone, Burberry, Theory, Ralph Lauren, Max Mara, Dior nella versione blazer in purissima seta, Jean Paul Gaultier con la giacca in Cotone Multicolore ed infine Hermes. Per chi non rinuncerebbe mai allo stile intramontabile del blazer da donna, ovviamente di lusso!