Così come si riporta mariclaire.co.uk, i Cambridges sono senza dubbio la famiglia di cui si parla di più al mondo. Inoltre con i loro ruoli elevati a causa della pandemia di coronavirus, non sorprende che il principe William e Kate Middleton abbiano fatto notizie virali senza sosta.

Mentre il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis intrattengono il pubblico regolarmente, sono il Duca e la Duchessa di Cambridge a passare la maggior parte del tempo davanti alle telecamere. Gli ultimi mesi non hanno fatto eccezione poiché siamo entrati in un terzo lockdown, e il principe William e Kate Middleton sono stati in prima linea. Entrambi impegnati in numerose chiamate Zoom per offrire un leggero sollievo con la notizia del loro nuovo cucciolo. È stata Kate Middleton a fare notizia questo fine settimana, caricando il suo post Instagram cuore a cuore. Un video candido girato in modalità selfie dal giardino di Kate Middleton, in cui la Duchessa di Cambridge ha affrontato la tematica della salute mentale e il bisogno di prendersi cura di sé stessi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

“Domani è l’inizio della settimana della salute mentale dei bambini. Un’opportunità per ricordare a noi stessi non solo quanto sia importante la salute mentale dei nostri figli, ma anche il benessere dei genitori. Non vediamo l’ora di condividere di più sul tema di quest’anno di esprimerti durante la settimana. Continuando a sottolineare quanto fosse stato un “periodo estremamente impegnativo per tutti noi”, Kate Middleton ha continuato: “Non c’è mai stato un momento più importante per parlare del benessere dei genitori e anche della salute mentale. Per favore, badate a voi stessi”, ha detto Kate ai follower di Instagram. “Perché abbiamo davvero bisogno di essere la migliore versione di noi stessi per i bambini che dipendono da noi”.