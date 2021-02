Yacht extra lusso per le più importanti celebrità dello showbiz italiano e internazionale. Trovandosi davanti ad un megayacht risulta naturale e spontaneo chiedersi: “chi sarà il fortunato VIP a bordo?”. Non è invidia, ma semplice e pura curiosità. Si parla della bellezza di yacht a 5 stelle. Da Michael Jordan a Larry Ellison sono diverse le star che usufruiscono di queste splendide imbarcazioni da “mille e una notte”. Per molti un sogno ad occhi aperti. Come ad esempio Force Blue, yacht appartenente a Flavio Briatore e alla moglie Elisabetta Gregoraci. Oppure, in alternativa, l’Eclipse appartenente al magnate russo (padrone del Chelsea) Roman Abramovich. Con i suoi 164 metri è il secondo yacht più grande al mondo; il Luna (115 metri), l’Ecstasea (86 metri), il Sussurro (50 m).

Yacht extra lusso delle più importanti celebrità: quali sono i più importanti e quanto costano?

Di yacht extra lusso ne sistono diversi, tutti rigorosamente luxury. Altro yacht famoso nei mari italiani è il Main di Giorgio Armani. Varato nel 2008, lo yacht è lungo 65 metri ed è stato costruito dal cantiere viareggino Codecasa, con l’inconfondibile contributo da parte dello stilista. Possiede sei cabine per gli ospiti, una cabina armatoriale e 8 cabine per l’equipaggio. È sospinto da due motori Caterpillar da 2482 Hp ciascuno, che lo rendono capace di muoversi, nonostante le dimensioni, ad una velocità di di 17 nodi. Il Main è facilmente riconoscibile, oltre che per la linea particolare, anche per il suo colore: da lontano sembrerebbe nero ma quando il sole lo colpisce ci si accorge che in realtà è di un verde molto scuro e metallizzato. Unico nel suo genere. il Maltese Falcon è uno yacht quasi sempre in giro per il Mediterraneo. La prestigiosa imbarcazione è caratterizzata da alberi in carbonio. Lo yacht appartiene ad una società di charter per cui a bordo, insieme all’equipaggio di 19 mebri, potrebbe esserci qualunque VIP. O meglio, non proprio, visto il costo di 350.000 euro a settimana.

Imbarcazioni da sogno

Passato da poco tempo nella mani del nuovo armatore è il riconoscibilissimo ex RC yacht di Roberto Cavalli. Questo Baglietto lungo 40,8 mt è infatti uno degli yacht più particolari del nostro mare. Peculiarità? Colorazione cangiante in grado di virare dal viola al verde a seconda di come viene colpito dal sole. Nataly, invece, è il più grande e tecnologicamente avanzato dei quattro yacht a disposizione di Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa. Il Regina d’Italia, è il favoloso yacht degli stilisti Dolce e Gabbana, ed è dotato anche di palestra al suo interno. Ultimo ma non meno importante Seven Seas, un megayacht di 86 metri, costruito dal cantiere olandese Oceanco e costato 200 milioni di dollari. A bordo i 12 ospiti possono godere di piscina a sfioro, cinema, palestra, sala massaggi, centro termale, jacuzzi e pista per gli elicotteri. Il proprietario? Nientemeno che Steven Spielberg, il famoso regista di E.T, Jurassic Park, Indiana Jones, A.I. Intelligenza artificiali, Schindler’s List.

Yacht extra lusso: Cristiano Ronaldo non bada a spese

Anche il campione indiscusso, ed icona del calcio internazionale, Cristiano Ronaldo vanta uno yacht di lusso da far invidia a chiunque. Si tratta di Azimut Benetti, un modello decisamente imponente della lunghezza di 35 metri. Ciò che ha lasciato tutti increduli è il costo di questa enorme imbarcazione. Il prezzo è infatti pari a 12 milioni di euro. Ovviamente sullo splendido yacht di lusso non può di certo mancare la splendida Georgina Rodriguez, sua inseparabile compagna. “Realizza i tuoi sogni sempre con una compagnia speciale” scrive in una nota il campione della Juventus. Lo yacht costosissimo dispone di tutti i comfort necessari, oltre poter ammirare degli spettacolari tramonti. Non male!