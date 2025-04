Ferretti Yachts 800, la crociera di lusso del futuro

Il Ferretti Yachts 800 rappresenta un’innovazione nel mondo della nautica di lusso, infatti mira a portare il concetto di crociera a un livello superiore. Questo modello nasce dalla volontà di unire eleganza, potenza e privacy in un’unica imbarcazione, una naturale evoluzione della gamma Ferretti Yachts iniziata nel 2018. Con una lunghezza di 24,47 metri e un design moderno, il nuovo flybridge offre spazi ottimizzati per garantire il massimo comfort a bordo. Scopriamone insieme le caratteristiche!

Ferretti Yachts 800: Eleganza e potenza

Il Ferretti Yachts 800 è frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group. Inoltre due studi di design di fama si sono occupati del suo design: l’architetto Filippo Salvetti ha curato gli esterni e il team Ideaeitalia ha progettato gli interni. Lo scopo è creare una comunicazione armoniosa e diretta tra interni ed esterni grazie alle ampie vetrate, oltre che alle linee moderne. Il flybridge, con una superficie di 40 m², assicura spazi vivibili senza precedenti, offrendo un’esperienza di navigazione all’insegna del lusso e del relax. Scopri tutto anche sul superyacht CRN M/Y Amor à Vida.

Prestazioni eccezionali

Ma quali sono le sue caratteristiche e prestazioni più all’avanguardia? Iniziamo dicendo che il Ferretti Yachts 800 è disponibile in due versioni motoristiche. La versione standard è equipaggiata con due motori MAN V12 da 1550 mHp. Cosa vuol dire? Questi consentono di raggiungere una velocità massima di 27 nodi e una velocità di crociera di 24 nodi. Non vi basta? Per chi desidera prestazioni ancora più elevate, è disponibile una versione potenziata con due motori MAN V12 da 1800 mHp, in grado di spingere lo yacht fino a una velocità massima di 31 nodi e a una velocità di crociera di 27 nodi.

L’esclusività degli interni

Ma la vera magia per questa perla del mare è negli interni. Il main deck è un esempio perfetto di fusione tra estetica e funzionalità. Si fa notare di certo il salone principale illuminato da finestre panoramiche che guardano direttamente sul mare. La cucina dispone di percorsi separati per equipaggio e ospiti, in questo modo si garantisce la privacy degli ospiti a bordo senza sacrificare l’alto livello del servizio.

Nel ponte inferiore, il Ferretti Yachts 800 presenta una zona notte incantevole: vi troviamo una suite armatoriale di 18 m², una cabina VIP e due cabine ospiti. Tutte le camere sono dotate di bagno privato en suite. Con una capacità di otto posti letto, questo yacht garantisce il massimo comfort per lunghe crociere all’insegna del relax e dell’eleganza.

L’eleganza degli spazi esterni

L’area esterna di poppa è stata pensata per offrire il massimo della funzionalità e del comfort. Una beach area di 7 m², dotata di un divano ribaltabile, permette un accesso diretto al mare per godere appieno della navigazione. Il flybridge, tra i più ampi della sua categoria, include una zona relax con solarium, un’area pranzo all’aperto e un mobile bar con sgabelli opzionali. A firmare gli arredi è il marchio di lusso Talenti, che è riuscito a donare un tocco personale ma molto sofisticato anche agli ambienti esterni.

La nuova frontiera delle crociere di lusso

Pensato per offrire un’esperienza di navigazione senza eguali, il Ferretti Yachts 800 rappresenta la sintesi prefetta di eleganza, comfort e tecnologia all’avanguardia. Ogni dettaglio è studiato per garantire un livello di comfort senza pari, portando la navigazione a un nuovo standard per le imbarcazioni di questa categoria. Un gioiellino lussuoso che apre la strada a innovazioni interessanti nel settore.