Un look militare-chic, ecco come l’hanno definito i media americani l’outfit scelto da Melania Trump per il suo discorso alla Convention Nazionale Repubblicana nel Rose Garden della Casa Bianca. Il tailleur da lei indossato è firmato Alexander McQueen. Una tra le maison preferite della First Lady, una firma britannica, dal carattere deciso e sempre impattante. Questo il look prescelto per uno degli appuntamenti cruciali del mandato del marito di Melania, Donald Trump.

Il tailleur scelto dalla First Lady Melania Trump un completo giacca e gonna a matita, il suo valore? Alto, ma abbiamo udito di peggio. Il costo dell’abito è di quasi 1500 dollari. Questa scelta di stile è stata definita dal New York Post “dirompente” ed ha contribuito a dare una marcia in più all’intervento di Melania Trump. La moglie del presidente degli Stati Uniti ha pronunciato parole di incoraggiamento a coloro i quali combattono la pandemia di Coronavirus. Oltretutto la ex modella slovena, oggi cinquantenne, ha ricordato come sia diventata cittadina americana.«Dopo 10 anni di scartoffie e pazienza, ho studiato per il test nel 2006 e sono diventata cittadina americana», ha detto. «È ancora uno dei momenti più orgogliosi della mia vita».

DONALD NON RIPOSERÀ: La first lady Melania Trump ha affrontato la crisi americana del COVID-19 durante le osservazioni del Rose Garden nella seconda notte della Convention nazionale repubblicana. “So che molte persone sono ansiose e alcune si sentono impotenti”, ha detto. “Voglio che tu sappia che non sei solo”. #rnc #trump #melaniatrump#flotus #covid19 #coronavirus#whitehouse #2020#worldnewstonight

‘DONALD WILL NOT REST’: First lady Melania Trump addressed America’s COVID-19 crisis during Rose Garden remarks on Night Two of the Republican National Convention. “I know many people are anxious and some feel helpless,” she said. “I want you to know, you are not alone.” #rnc #trump #melaniatrump#flotus #covid19 #coronavirus#whitehouse #2020#worldnewstonight

L’outfit estivo di Angelina Jolie: mamma cool e altrettanto casual