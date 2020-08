L’outfit estivo di Angelina Jolie: mamma cool e altrettanto casual

Angelina Jolie è un’icona di moda sempre e comunque. Dopo il fatidico lockdown, a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero, si è ripreso ad uscire molto lentamente. Corse in aerei o treni, e viaggi per fare commissioni erano diventati una rarità negli ultimi mesi. Ragion per cui, ogni quotidiana uscita fuori casa ora può diventare un’opportunità per sperimentare ed esperire moda. Nella splendente e ridente cittadina di Los Angeles, l’attrice premio Oscar Angelina Jolie, è stata sorpresa mentre faceva shopping per l’approvvigionamento scolastico a Staples insieme alla figlia Vivienne. Angelina ha mostrato uno stile semplice,comodo e casual. Fasciata da un midi-dress nero off-the-shoulder di Gabriela Hearst e un paio di sandali piatti VLogo di Valentino. Elegante senza apparire per nulla esagerata o eccentrica, anzi. Pezzi must have da inserire all’interno del proprio guardaroba. Da veri e propri intenditori “fashionisti”.

Angelina’s street style: regina di stile anche durante lo shopping scolastico per la figlia

Icona di stile ed esempio di moda da seguire, Angelina Jolie; è cool e perfetta, anche durante la giornata di shopping scolastico insieme alla figlia. No make-up e hair-styling quasi assente. La folta chioma della bella Angelina è infatti raccolta con elastici che creano uno chignon morbido ed ordinato al tempo stesso. Mascherina in coordinato con il vestito total black, e un mix di eleganza e semplicità senza fine. Impossibile non imitarla. Look minimal e senza accessori eccentrici, se non nulli, si può definire agli occhi di tutti come una “Cool Mom Casual”.

Angelina Jolie: semplice e minimal nella quotidianità

Vincitrice di un premio Oscar e stella indiscussa durante le più importanti manifestazioni, eventi e serate mondane di gala, Angelina Jolie sa perfettamente mixare il gusto glamour “lustrini e paillettes” con la semplicità quotidiana. L’assenza di accessori, salvo un anello minimal e una mascherina nera obbligatoria, ha reso il suo look chic e al contempo basic da ogni angolazione possibile. Allo stesso tempo, il tessuto di lana traspirante e la texture opaca dell’abito hanno permesso alla Jolie di rimanere fresca, leggera e comoda, protetta dal caldo sole di Los Angeles. Basta indossare l’abito giusto. E l’attrice statunitense sa bene come abbinare il tutto!