Nelle immagini della nuova campagna Guess 2020, Jennifer Lopez appare con indosso: un bikini a vita alta leopardato ed enormi occhiali da sole, un completo bianco gessato, androgino ma con lingerie di pizzo in bella vista e un retrò look con foulard à pois a incorniciarle il viso abbinato ad una jumpsuit nera della stessa fantasia, ma a colpire tutti non stati gli outft, bensì il nuovo protagonista maschile dello spot.

Jennifer Lopez non è da sola nella campagna Guess, al suo fianco troviamo infatti, un volto molto familiare: Francesco Monte, modello e personaggio televisivo italiano che nella pubblicità di moda incarna alla perfezione “ l’uomo impossibile”. L’ex tronista ha pubblicato alcune immagini insieme a J.Lo su Instagram, a Los Angeles insieme alla “nuova collega”.Un grande successo e onore per un talento del fashion italiano, in particolare perchè: anche J.LO ha postato alcune foto in sui social in cui è presente il modello.

«Con soddisfazione e felicità, posso finalmente mostrarvi questa fantastica campagna Guess e Marciano con la splendida J.Lo» Francesco Monte

Il bellissimo Francesco Monte preso dalla nuova storia d’amore, con Isabella De Candia, non abbassa la guardia dal lavoro. Infatti, è riuscito a trovare un ingaggio davvero sorprendente, che ha lasciato il mondo fashion italiano e non solo, senza fiato. L’ex tronista ieri, ha pubblicato alcune immagini su Instagram, insieme a Jennifer Lopez, chi se lo sarebbe mai aspettato? Da Uomini e Donne fino ad arrivare sotto i riflettori di Los Angeles, chissà cos’altro avrà in serbo per noi.