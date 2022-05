Eurovision 2022: tutti i look più belli della prima serata del contest musicale. Dalle sfilate al red carpet per quest’anno abbiamo una sicurezza: il rosa shocking è il colore preferito dalle star e dagli/ dalle stylist. Ecco gli outfit più belli e interessanti dello show.

I look di Blanco e Mahmood agli Eurovision 2022

Partono gli attesissimi Eurovision Song Contest 2022. Nella prima serata di ieri ci sono già stati i primi colpi di scena a suon di moda. Ecco infatti che sul turquoise carpet della Reggia di Venaria Reale a Torino si sono battuti i primi artisti europei.

Ovviamente Mahmood e Blanco sono stati i più attesi sia perché sono la nostra bandiera nella competizione sia perché si sapeva che avrebbero sbalordito con l’outif. Infatti Blanco sceglie un total black Valentino dalla collezione Valentino Pink PP: canotta trasparente (con tatuaggio sul petto e sul collo in evidenza), blazer di pelle e pantaloni over.

Mahmood ha letteralmente magnetizzato gli occhi di tutti: petto nudo, blazer nero e un ampissimo paio di pantaloni vaporosissimi a pieghe rosa (firmati dallo stilisti californiano Willy Chavarria), con boxer in vista.

Rosa anche per Laura Pausini

Anche Laura Pausini agli Eurovision 2022 sceglie un look rosa. Parliamo del PP Pink, l’iconico rosa lanciato dal direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli nella sua ultima sfilata lo scorso marzo a Parigi, entrato subito nel cuore delle celebrity ma non solo.

E così ecco che per la prima serata della kermesse sonora Laura Pausini sfoggia tre look in total PP Pink creati appositamente per l’occasione da Piccioli in collaborazione con lo stylist di fiducia della cantante, Nick Cerion.

I look degli Eurovision

Ma per gli Eurovision 2022 i look collegati dal colore rosa non riguardavano solo i nostri connazionali. Infatti la cantautrice dei Paesi Bassi S10 (pseudonimo di Stien den Hollander) ha stupito tutti con il suo abito architettonico rosa con fiori applicati, disegnato da Victor&Rolf. Il look è stato molto chiacchierato per l’abbinamento con le sneakers.

Anche la cantate Mia, rappresentate della Croazia, si immerge da testa a piedi nel fucsia che è il suo colore preferito da sempre. All pink anche per Amanda Georgiadis Tenfjord, rappresentante della Grecia, eterea nel lungo abito con il corpetto.

Achille Lauro

Achille Lauro agli Eurovision 2022 indossa un total look ovviamente Gucci. La partnership che li lega da ormai anni è praticamente indissolubile. Camicia rosa e parte per rappresentare la Repubblica di San Marino con la sua canzone Stripper. L’artista ha sfilato con tatuaggi ben in vista e scarpe con un evidente tacco.

Eurovision 2022: altri look

Tra gli abiti più sensazionali e gender –molto– fluid, c’è anche quello scelto da Sheldon Riley, il cantante che rappresenta l’Australia: un vestito che lo trasforma in angelo. La firma su questo celestiale outfit è dello stilista australiano Alin Le’ Kal. Le tre sorelle islandesi, Systur hanno proposto un look dalle atmosfere anni Settanta per un nobile fine: lanciare messaggi di pace sulla maglietta e con le bandiere (tra cui quella ucraina).