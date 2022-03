Oscar 2022 look. Dopo gli ultimi due anni di pandemia fatti di restrizioni e limitazioni che hanno compromesso anche le sfilate sul tappeto rosso più famoso al mondo, la normalità sembra finalmente essere tornata. La 94esima edizione della premiazione Oscar è infatti ritornata più ruggente che mai, con star da abiti unici ed esclusivi.

Non sono mancati outfit trasgressivi da completi di pajettes e petto nudo, come si è presentato Timothée Chalamet, ma protagonisti sono stati sopratutto strascichi, cristalli e abiti drappeggiati. Vediamo i look più interessanti che quest’anno hanno costellato il red carpet.

I look più belli del red carpet 2022

Sul red carpet degli Oscar 2022 le star si sono sfidate a colpi di stile. Sul tappeto rosso quest’anno c’è stata una vera e propria esplosione, ma sopratutto dovremmo parlare anche di divisione. Infatti alcuni look sono apparsi totalmente opposti ad altri. Insomma una vera e propria spaccatura tra “vecchia” e “nuova” Hollywood. Abbiamo visto da una parte i classici abiti da sogno, che vengono riproposti periodicamente, in vesti leggermente diverse, e protagonisti da sempre del red carpet. Mentre sull’altra sponda abbiamo invece il gusto delle giovani star che non perdono occasione di sfoggiare outfit azzardati, sicuramente più personali e a volte anche trasgressivi.

Insomma, una visione del mondo della moda a 360 gradi. Da una Kristen Stewart vestita Chanel proprio come nel film “Spencer”, in micro pantaloncini e giacca nera, incorniciano una camicetta scollata sino all’ombelico, e capelli selvaggi. Sino ad arrivare al classico; eleganza pura e raffinatezza come ha portato Jamie Lee Curtis vestendo Stella McCartney. Vediamo quindi i look più curiosi che hanno governato il red carpet degli Oscar 2022.

Zendaya firmata Valentino

Nicole Kidman sul red carpet indossa Giorgio Armani

Maggie Gyllenhaal

Kristen Stewart veste Chanel come in “Spencer”

Jessica Chastain in Gucci

Naomi Scott Oscar 2022

Jada Pinkett-Smith

Timothée Chalamet, è il nuovo Di Caprio

Penélope Cruz agli Oscar 2022 vestita Prada

Jamie Lee Curtis, classica ed elegante

Tati Gabrielle eleganza pura sul red carpet

Ariana DeBose agli Oscar 2022

Megan Thee Stallion, glamour

Cynthia Erivo agli Oscar 2022: raffinatezza

Nicky Hilton

Amelie Zilber semplice ed elegante agli Oscar 2022

Zuri Hall veste Sophie Couture