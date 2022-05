Foulard: ecco come indossare l’accessorio più raffinato di sempre

Come indossare un foulard. L’estate si avvicina e dopo una moda primavera 2022 tanto ricca di colori ed accessori esplosivi, non possiamo aspettarci diversamente anche dalla moda estate. Occhiali da sole, borse ed espadrillas saranno protagonisti dei nostri outfit estivi, ma c’è altro che può aiutarci a dare un tocco speciale ai nostri look. Ecco quindi come indossare un foulard per sentirci originali e al paso con i tempi anche durante le calde giornate.

Come indossare un foulard

Il foulard è da sempre un accessorio che, indossato al collo, dona raffinatezza ed eleganza. Utilizzato anche per coprire dal gola da eventuali colpi d’aria, è un accessorio più decorativo che altro, e la resa che può riuscire a dare è davvero sorprendente. Ma le mode si evolvono e prendono vita nuova, e così è successo anche per i foulard. Infatti, sono tanti i modi per portare questo bellissimo fazzoletto di stoffa. Vediamo come indossare un foulard per essere originali ed impreziosirei nostro look.

Foulard a bandana

Un modo classico ma che sta spopolando ora come non mai, è mettere il foulard a bandana. Le preferite sono le fantasie eccentriche, colorate ed esplosive. Questo accessorio da un tocco di esclusività a quello che potrebbe essere un semplice outfit, che diventerà però speciale sapendo come indossare un foulard del genere.

Sempre rimanendo in testa, un’altra tendenza dell’ultima ora è il foulard messo a turbante, per dare una nota esotica al tuo look. Un modo elegante e sopratutto anche efficace per coprirsi il capo anche in spiaggia, per essere chic e ripararsi allo stesso tempo dai caldi raggi del sole.

Tra i capelli, sbizzarrirsi come più piace

Un modo davvero incredibile di indossare un foulard, è quello di passarlo tra i capelli. Semplicemente usato come elastico, lasciando libere le estremità donando note colorate alla tua capigliatura il risultato sarà incredibile. Ma per chi non si accontenta delle cose semplici e in più ha una lunga chioma, lascerete tutti a bocca aperta se nella vostra treccia farete passare il vostro foulard preferito, colorato e sgrargiante. Si sposerà bene con l’abbronzatura e con i colori della chioma, basta saper scegliere con cura.