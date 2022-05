Moda borse estate 2022: tutte le tendenze moda di questa stagione. Alcuni preferiscono tenere i propri effetti personali al seguito, da qui la fermezza delle borse oversize e degli stili di zaino ergonomici. Altri sono minimalisti, con solo carte essenziali e il loro rossetto preferito a portata di mano. In questa stagione, c’è una varietà senza precedenti di qualcosa per tutti. Ecco lo stile che più ti si addice in base alle tue esigenze.

Moda borse estate 2022: Logo

Che tu preferisca un grande logo stampato o una stampa con monogramma all-over, queste borse facili da comprendere e acquistare completeranno il tuo look estivo. Dalle borse a mano di Blumarine all’elegante stile a tracolla di Burberry, ci sono diversi modi per inserirle nel tuo guardaroba.

Borsa estate: paglia

La paglia è il materiale per borse estive per eccellenza e in questa stagione la selezione di borse in paglia e rafia sarà più significativa che mai. Amate per la loro allure da ragazza francese ma anche per la loro versatilità. Portale in giro per la spiaggia e il mercato della frutta e verdura, o usali come borse per il fine settimana.

Borse a mezzaluna: molto moda

Sono tornate le borse a mezzaluna dei tuoi giorni del liceo. Anche se potrebbero essere uno stile di ritorno al passato dell’anno 2000, le nuove iterazioni e le realizzazioni per adulti, come la morbida pelle burrosa, li rendono incredibilmente chic. La loro forma a mezzaluna li posiziona perfettamente anche sotto il tuo braccio, permettendoti di muoverti liberamente.

Moda borse estate 2022: Perline

Non devi per forza aspettare una notte galante in una calda serata d’estate per portare una borsa di perline. Con cinturini allungati, stili di borse a secchiello e materiali misti, come la rete a sirena, puoi sceglierla quando vuoi.

Borse estive 2022: intrecciate

Questa stagione, non sarà insolito vedere tessuti intrecciati su shopper oversize e borse a tracolla. Adornate con fermagli con fibbia, hardware in metallo e persino tasche esterne, le borse in tessuto sono più sofisticate e meno astute rispetto alle stagioni passate.

Funny Bags

Divertenti, spensierate e ideali per iniziare una conversazione, le borse divertenti di questa stagione sono pensate per contenere solo l’essenziale.