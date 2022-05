Quando si tratta di borse firmate, non si può negare che le migliori sono targate Louis Vuitton. Il marchio francese è uno dei brand di accessori più prestigiosi e ambiti, insieme a Chanel e Gucci. Quello che originariamente era iniziato come un atelier di valigie nel 1854 è salito alle stelle fino a diventare una delle etichette di lusso più immediatamente riconoscibili e spesso imitate.

Il valore delle borse di Louis Vuitton

L’acquisto di una delle migliori borse firmate, come una Louis Vuitton, non è solo una dichiarazione di stile, ma può anche essere un investimento utile. Mentre alcuni modelli si reinventano costantemente, contribuendo a formulare le ultime tendenze delle borse, alcune delle migliori Louis Vuitton sono classici intramontabili. Questi acquisti si possono tradurre in veri investimenti. Infatti, spesso mantengono o aumentano di valore fino a diventare rari. Se impari a vendere vestiti online puoi persino guadagnare con le tue vecchie borse firmate.

Ma come acquistare alta moda è costoso, anche investire in etichette di marca può avere un prezzo elevato. Sebbene Louis Vuitton non abbia negozi nei migliori outlet di stilisti, puoi cercare le borse scontate online e presso i rivenditori per procurartene una a meno. E se non puoi permetterti di acquistarne uno subito, non preoccuparti perché ora puoi anche affittare una piccola fetta del marchio di lusso presso alcuni dei migliori servizi di noleggio di borse e vestiti.

Cosa rende le borse Louis Vuitton così speciali?

Le borse Louis Vuitton sono diventate un pezzo fondamentale per gli amanti dello stile. Oltre ad essere classiche, la qualità e l’artigianalità non hanno eguali. Nel corso degli anni, la maison ha introdotto molte reinterpretazioni del classico monogramma, come il Monogramma Nero Multicolor e il Monogramma Inverso.

In effetti, Louis Vuitton è stato a lungo uno dei preferiti dal fashion pack e dalle celebrità per la qualità e la longevità del marchio. Infatti gli accessori del marchio hanno abbellito le braccia di molte celebrità nel corso degli anni, da Audrey Hepburn a Kendall Jenner. Supermodelle tra cui Kate Moss, Erin O’Connor, Grace Coddington e Bella Hadid sono state tutte avvistate mentre indossavano uno dei classici. Anche le fashion it girls Poppy Delevigne e Alexa Chung sono fan del marchio, insieme a celebrità come Venus Williams e Alicia Vikander.

Le migliori borse Louis Vuitton, scelte da esperti di moda

Non sei sicura di quale sia la migliore borsa Louis Vuitton su cui investire? Ecco tutto ciò che devi sapere sugli stili più ambiti. La prima da citare è la Louis Vuitton Neverfull. L’avrai sicuramente vista mille volte. Questa borsa offre molto spazio per riporre i tuoi oggetti essenziali. La classica forma tote si distingue dalla massa con l’aggiunta di eleganti lacci laterali che possono essere allentati o stretti e manici con bordo a forma di lacrima, che la rendono una delle migliori tote bag per il tuo guardaroba a capsule.

Passiamo poi alla Alma. Questa è la migliore borsa Louis Vuitton per un tocco storico. Le sue origini possono essere fatte risalire al 1934, allora chiamato l’originale Art Déco. La forma arrotondata, un’etichetta per il bagaglio che si distingue e le ampie maniglie sono tutte caratteristiche distintive, così come la base a contrasto, aggiunta per una maggiore durata agli angoli.

Terza in classifica troviamo la così chiamata Speedy per riflettere il ritmo rapido con cui viaggiavano coloro che la usavano negli anni ’30. Questa è una borsa che ha resistito alla prova del tempo. I doppi scomparti con zip e i manici super morbidi e arrotolati lo rendono una scelta pratica e chic da indossare per tutta la settimana.

Partendo dalla stampa monogramma caratteristica del marchio e dalle forme spaziose, Twist è pulita, compatta e disponibile in un assortimento di sfumature e motivi colorati. Ci sono anche i neutri, ovviamente, in una tavolozza tenue di nero, marrone e beige. Il punto focale di questa migliore borsa Louis Vuitton è ovviamente il twist lock, che crea una LV sovrapposta quando è chiusa e una doppia V quando è aperta.