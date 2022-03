E’ in arrivo una super collaborazione, inaspettata, ma geniale. Parliamo di due colossi quali Manolo Blahnik e Birkenstock. Sembra proprio che i due stiano per lanciare una capsule che non tarderà ad essere tra le nuovissime tendenze previste per la primavera 2022 e sopratutto per l’estate. Una sorta di Birkenston ma in velluto, e rivestita di diamanti. Cerchiamo di capire di più su questa collaborazione e vedere che cosa ha in serbo per noi.

La collaborazione inaspettata

Vediamo quindi questa collaborazione inaspettata tra Manolo Blahnik e Birkenstock.

I due colossi, apparentemente, sembrano appartenere a due mondi opposti. Ma non è proprio così. Le scarpe di Manolo Blahnik sono iconiche, vendute in tutto il mondo e spaziano nel prezzo da centinaia a migliaia di dollari. Solitamente portano tacchi vertiginosi, cuciture e dettagli le rendono modelli unici. Le sue creazioni sono arrivate persino ai piedi di Carrie Bradshaw, nella serie “Sex and The City”, facendo letteralmente impazzire le spettatrici della serie. Ma non solo, tra le fan di queste calzature ci sono anche grandi nomi come Anna Wintour e Michelle Obama.

Dall’altra parte a fianco di Manolo Blahnik abbiamo Birkenstock. Colosso dei famosi sandali tedeschi, un marchio sempre più richiesto che anche la scorsa estate ha lanciato un importante collaborazione con Jil Sander. La comodità di questi sandali è leggendaria ma sopratutto queste calzatura stanno ormai diventando un modello di scarpa sempre più gettonato in un contesto di moda casual. In particolare il modello Birkenstock Arizona, quello a doppia fascia, indossato anche dall’attrice Frances McDormand alla cerimonia degli Oscar.

Insomma, le Birkenstock sono apprezzate proprio da tuti, anche da Manolo Blahnik che ha infatti proposto questa collazione: “Nel mio guardaroba ho sempre avuto delle Birkenstock, le indosso e amo le mie da molti anni. Sono entusiasta di questa collaborazione: fondere la mia estetica con il loro comfort quotidiano è semplicemente meraviglioso!” afferma il fashion designer. Vediamo quindi cosa hanno studiato Manolo Blahnik e Birkenstock, e come saranno i sandali immancabili nella wish-list per questa primavera ed estate 2022.

I nuovi sandali saranno di tendenza per la primavera estate 2022

E’ sempre Manolo Blahnik a parlare a proposito del marchio del suo collaboratore per questa nuova capsule che uscirà il 24 marzo. “Birkenstock ha un’autenticità genuina e rimane sempre fedele ai suoi valori”. Punto di forza di questa collab sarà la cura al dettaglio e la attitudine senza tempo del modello rivisitato dei sandali. Infatti l’autenticità genuina di Birkenstock rimarrà integra nonostante la partnership e le rielaborazione creativa.“Condividiamo l’amore per l’artigianalità e per la garanzia di una vestibilità perfetta. Questi valori sono al centro di tutto ciò che facciamo” continua Blahnik, entusiasta di questa nuova esperienza lavorativa, che sembra già essere un successo.

Il risultato dell’unione di queste due menti geniali del mondo delle scarpe, Manolo Blahnik e Birkenstock, è decisamente straordinario. Il modello delle Birkenstock è stato rivisitato, ora troviamo dei sandali in versione velluto ma non solo, dai colori sgargianti come il viola ed il fucsia ai quali inoltre, nell’allacciatura, sono stati aggiunti cristalli. “Sono sempre alla ricerca di nuovi gioielli o accessori con cui decorare le nostre scarpe ed è stato divertente aggiungere un po’ di brillantini alle Birkenstock”, dice il designer Manolo. Ed è proprio questo il risultato; una calzatura comoda e semplice, ma che è stata stravolta dal punto di vista estetico, rendendola più glamour.

I segni distintivi di questa collezione lanciata da Manolo Blahnik e Birkenstock saranno, come già detto, l’artigianalità dei due brand e le decorazioni di cristalli deluxe, date dalla mano di Manolo Blahnik. Ma anche il packaging non è da meno, infatti i sandali saranno all’interno di un esclusivo portascarpe in tela a pois.