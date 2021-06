Birkenstock x Jil Sander: dal mare alla montagna, per un giro al mercato o per una cena con le amiche, le famose ciabatte ci hanno accompagnato nei momenti più spensierati delle nostre vacanze. La collaborazione con Jil Sander però rende queste scarpe davvero cool e innovative. Andiamo a vedere perchè.

Birkenstock x Jil Sander

Dopo essersi unita a Rick Owens all’inizio del mese, Birkenstock ha stretto una nuova partnership con Jil Sander per il suo ultimo progetto di collaborazione. La nuova release arriva attraverso la linea Jil Sander+ dell’etichetta, che prende ispirazione dalla natura e dalla vita fuori città. Questi punti di riferimento sono presenti anche nella collaborazione Birkenstock, che vede tre classiche silhouette rielaborate e una nuovissima introdotta per la prima volta. Riprendendo le silhouette di Milano, Arizona e Berlino, Jil Sander ha aggiunto suole più grandi, cinturini allargati e allungati e fibbie più sottili in prezioso nichel satinato. Questi tre stili sono tutti disponibili in pelle di vitello con bordi grezzi o pelle scamosciata, rifiniti con colorazioni crema, oliva o nere.

A completare la capsule c’è il Velan, un nuovo design ispirato al sandalo chiuso berlinese. La nuova silhouette presenta un cinturino in morbida nappa, che può essere avvolto intorno alle caviglie di chi lo indossa.

«Abbiamo indossato le Birkenstock per tutto il tempo che possiamo ricordare»

Annunciando la collaborazione, i direttori creativi di Jil Sander, Lucie e Luke Meier, hanno dichiarato: «Abbiamo indossato le Birkenstock per tutto il tempo che possiamo ricordare. Sono comode da indossare, ma anche confortevoli. Sono state con noi in alcuni posti straordinari, dal campeggio nel deserto canadese al caminetto nelle Alpi svizzere. Tuttavia, la qualità e l’integrità di Birkenstock sono ciò che ci ha convinto a lavorare con loro».

La collaborazione tra Birkenstock e Jil Sander+ sarà disponibile per il pre-lancio tramite i web store Jil Sander e Birkenstock 1774 il 1° luglio, prima del lancio globale una settimana dopo.