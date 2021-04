Sandali estate 2021: quattro modelli must have adatti a tutte le tasche

L’estate è alle porte e come di consueto si pensa a quali acquisti fare per il periodo più caldo dell’anno. Forse in questo 2021 la questione diventa più intrigante visto che fino a pochi mesi fa le uniche calzature che abbiamo potuto indossare sono state le pantofole. Ecco quindi 4 sandali estivi perfetti per la summer 2021.

Che i sandali bassi siano un must have per l’estate è fuori discussione. Ma la scelta è sempre molto ardua. Infatti c’è chi non sopporta proprio le proprie dita dei piedi per non parlare delle caviglie che sono sempre troppo grandi. E poi un grande quesito: preferisco la comodità o lo stile? Qui troverete una selezione di quattro paia di sandali bassi che non rinunciano ne alla praticità ne al glamour.

Sandali alla schiava

La prima proposta sandali bassi estate 2021 sono delle calzature in pelle con allacciatura alla schiava. Stanno bene praticamente su tutto: da dei jeans tom boy oversize a minidress stile francesina. Portati anche sotto una linguette aderente donano al look un mood classico senza rinunciare alla comodità. Un consiglio di stile: non abbinare questi sandali a skinny jeans, nel caso ancora qualcuno li portasse.

Sandali estate 2021: Birkenstock

Se invece la parola d’ordine per te è praticità non c’è risposta migliore che Birkenstock. La nota azienda tedesca in questi ultimi dieci anni ha donato sandali estivi a tutte quelle donne che preferiscono indossare dei bermuda di cotone d’estate. Provateli anche sotto un maxi dress colorato per uno stile gipsy davvero molto fashion. Sono scarpe estive molto sportive e dinamiche, non fate l’errore di metterle sotto un vestito elegante, rovinerebbero davvero il look.

Sandali estate 2021: Ciabattina

Un altro paio di sandali adatti per la summer 2021 sono le ciabattine con fascione a nodo. Bottega Veneta ha proposto questa calzatura nel 2020 ma anche quest’anno cavalcheranno l’onda della tendenza estiva. Ovviamente ci sono molti modelli a buon mercato che riproducono fedelmente quelli ideati dalla nota azienda di lusso Italiana. Queste ciabattine sono perfette per un look elegante da ufficio. Infatti possono essere indossati anche sotto un tailleur di cotone oppure con una midi a taglio anni 50. La maggior parte degli e-commerce online hanno una vasta selezione di questa calzatura estiva ma prima di acquistare cercate di capire bene che la finta pelle non faccia l’effetto “plasticone”.

Sandali fluo

Ma se il tuo stile è extra allora i saldali colorati sono l’accessorio giusto per la tua estate 2021. Proponiamo qui il modello creato da Chiara Ferragni che in poco tempo è già andato sold out. Super sportivi per quelle donne che vogliono osare con i colori e con il matchy matchy. Abbinati anche ad uno smalto fluorescente faranno sicuramente la loro figura.