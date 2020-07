Sex And The City è più di una pellicola rosa e romantica. Parlare d’amore e di tutte le altre tematiche legate ad esso, non è facile; soprattutto se come risultato si vuole ottenere un mix perfetto. Sex And The City è proprio questo: un film cult con Sarah Jessica Parker, di ispirazione per le donne, superando i confini generazionali e rivelando, episodio dopo episodio, nuovi dettagli e accezioni sull’universo femminile e non solo.

L’importanza di Sex And The City

Un successo mondiale, episodio dopo episodio e due film a seguire. La serie completa si compone di 6 stagioni, per un totale complessivo di 94 episodi: brillante ironia, look alla moda, temi trattati in chiave moderna e a momenti rivoluzionaria, storie d’amore rocambolesche e molto altro ancora. Un frullato, di tante tematiche della vita quotidiana, che noi stessi sperimentiamo giorno dopo giorno.

Le protagoniste riflettono ognuna di noi

Le protagoniste di Sex and the City, sono molto legate tra loro da un’indissolubile amicizia. Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) rappresentano tutti i diversi aspetti dell’essere donna. L’intero genere femminile, si riconosce in almeno una di loro. In breve, ognuna di noi si sente un pò protagonista della serie. Si trattano temi molto importanti, compreso il sesso visto dalle donne, che scardina l’ideale che sia un argomento prettamente maschile. Tutto ciò è molto rivoluzionario.

Dalle storie d’amore incredibili (matrimoni, tradimenti, ecc…) alle tematiche importanti della vita: come la battaglia contro il cancro di Samantha nella sesta stagione oppure le difficoltà di Charlotte nell’ avere figli e la scelta dell’adozione, così come gli ostacoli incontrati da Miranda nel conciliare carriera e maternità. Altri temi fondamentali sono: l’amicizia tra donne ( sdoganando l’odio femminile e la competizione ad ogni costo), New York (location dove è ambientato principalmente) e la ricerca del grande amore. Ovviamente, non può mancare il tema moda e stile.

I look più belli del film tutti in una gallery

Carrie Bradshaw (interpretata da Sarah Jessica Parker) protagonista del film cult rosa per eccellenza, è una giornalista freelance e fashionista che sul finire della serie corona il suo sogno di scrivere per Vogue. Il tema look, moda e accessori è molto ricorrente, e gli outfit che propone la pellicola sono fonte d’ispirazione anche per il nostro guardaroba. Vediamo i look più belli tutti in una gallery.