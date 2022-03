Bustier. Direttamente dal 1500 è stato riesumato uno dei capi più sofisticati e iconici della moda antica: il corsetto. In chiave moderna e stravolgendo completamente la sua natura pudica, il bustier è tornato ad essere il protagonista della moda femminile. Ufficialmente il top del momento, sfoggiato su passerelle ed indossato dalle pop star più amate come Dua Lipa. Vediamo in quale veste ritorna il corsetto e la lista dei modelli più gettonati.

Come nasce il bustino?

Il corsetto nasce con una funzione lontanissima da quella che ha assunto oggi. All’epoca infatti questo capo era stato ideato per correggere la postura delle donne, precisamente per mantenere il busto ben diritto, in linea con i gusti estetici del momento. Era l’indumento fondamentale del guardaroba di ogni donna, seppur detestato. Il bustino infatti opprimeva il petto, era scomodo e costrittivo, insomma tutto fuorché comodo.

Elizabeth Stuart Phelps, un’attivista americana nota per l’impegno favore dei diritti delle donne, le incitò a bruciare i propri corsetti: “Fate un falò delle crudeli stecche d’acciaio che per così tanti anni hanno tiranneggiato sul vostro torace e addome. E tirate un sospiro di sollievo per la vostra emancipazione che, ve lo posso assicurare, inizia da questo momento”. La lotta per liberarsi del capo fu dura e lunga, e chissà cosa direbbero quelle donne se sapessero che il loro tanto odiato bustino ora è il top più desiderato del momento.

Il capo in chiave moderna: è super tendenza

Quindi il corsetto ritorna, ma in quale vesti? Se il capo nasce per conferire rigidità, compostezza e pudore alle donne, ora le cose sono ben cambiate. Infatti il bustier è tornato ma in chiave totalmente diversa, stravolgendo quelli che erano i suoi principi, diventando uno dei top più cool e sopratutto hot, del momento. Merito del ritorno del bustier è stato sopratutto di star amatissime che non hanno perso tempo a sfoggiare i loro outfit dagli abbinamenti super accattivanti. Da Bella Hadid, passando per Megan Fox. Fino ad arrivare alla seguitissima e grandissima fonte di ispirazione per le fan ma non solo, Dua Lipa; solita a creare tendenze.

Il top ha fatto letteralmente impazzire tutte, grazie alla fortissima capacità di sottolineare le curve e donare una sensualità senza precedenti. All’epoca il bustino era solito essere indossato come lingerie, come se fosse una canotta correttiva, oppure sopra i vestiti. Ora è invece diventato un top a tutti gli effetti, con i suoi vedo non vedo, e con quell’aria pudica sovrastata dall’attuale trasgressività che fa andare fuori di testa. Vediamo alcuni modelli di bustier tra i più cool del momento.

