Nei nuovi trend del 2021, grazie alla crescente influenza dei programmi TV sulla moda, il corsetto potrebbe diventare una delle principali tendenze del 2022. Un tempo considerato costrittivo, persino opprimente, per le donne, ben lontano dal corpo positivo e dai movimenti #MeToo — il corsetto ora sembra essere visto sotto una luce diversa, a metà tra l’emancipazione e l’affermazione di sé.

Corsetto negli anni

Il corsetto fece la sua prima apparizione alla corte spagnola, dove la sua funzione non aveva nulla a che fare con quella che oggi le donne gli attribuiscono. All’epoca si trattava di mantenere il busto femminile dritto, eretto e alto, apparentemente rendendolo molto più gradevole esteticamente.

Come tale, divenne rapidamente un pezzo essenziale del guardaroba dell’aristocrazia. Certamente era anche costrittivo, sebbene le donne non ne fossero esplicitamente consapevoli in quel momento ma, portava quel tocco in più di presenza o autorità che l’alta società non poteva ignorare.

Ci sono voluti decenni alle donne, sempre più attive, per liberare i loro corpi da questi inutili ceppi e liberarsi di questo indumento una volta per tutte.

Corsetto: how to style

Grazie alle ultime tendenze in fatto di cinema e serie tv, il corsetto è sempre più un oggetto di moda e di desiderio. Infatti, molti designer ne hanno fatto un statemet item nelle ultime sfilate e c’è chi, come la grande Vivienne Westwood ne ha fatto uno stile di vita. Andiamo a vedere quindi nel concreto come abbinare questo fantastico capo d’abbigliamento. Una delle prime regole da seguire è non incappare nella volgarità. Dunque una camicia bianca di cotone sotto il vostro corsetto può diventare un’elegante scelta per una serata speciale. Oppure si può decidere di abbinarlo ad un denim mum fit che con una giacca nera oversize è davvero troppo trendy.

Il corsetto può essere anche indossato da uomini, come ci insegna il cantante dei Maneskin, Damiano. Esistono davvero tanti modelli e per tutte le taglie. Per esempio anche il bustino (senza le coppe) è molto in voga e dona silhouette alla forma.