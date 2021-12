Netflix e Shondaland hanno annunciato il ritorno di Bridgerton 2. La premier della seconda stagione si terrà il 25 marzo. Ecco alcune anticipazioni e qualche curiosità sul cast.

Bridgerton 2

Mantenendo il passo con la tradizione dei romanzi di Julia Quinn, la seconda stagione di Bridgerton racconterà la storia della ricerca dell’amore di Lord Anthony Bridgerton, ovvero Jonathan Bailey, mentre si propone di trovare una moglie adatta. Quando Kate Sharma (Simone Ashley) e sua sorella minore Edwina (Charithra Chandran) arrivano dall’India, Anthony inizia a corteggiare quest’ultima sorella e Kate scopre presto che le sue intenzioni di matrimonio non sono pure.

Shonda Rhimes, che è una produttrice esecutiva della serie sotto il suo banner Shondaland, ha anticipato cosa sarebbe successo nella seconda stagione dopo che è stato rivelato che Simon Basset (Regé-Jean Page), il Duca di Hastings, non sarebbe tornato per la prossima stagione. Rhimes ha offerto una breve previsione sulla coppia centrale in un’intervista con Variety, dicendo: «Penso che al centro ci sia una coppia potente, interessante e romantica. Sono una coppia incredibilmente interessante ed eccitante. Mi piace guardarli”. Ha aggiunto: “Il nostro obiettivo, se facciamo correttamente il nostro lavoro, è che tu sia coinvolto ed eccitato da quella coppia come lo sei stato dalla coppia della prima stagione».

Il Cast di Bridgerton 2

Jonathan Bailey interpreta il fratello maggiore, Anthony. Potresti riconoscere il 32enne dai suoi ruoli in Broadchurch e Chewing Gum, ma l’attore è anche ben noto nel mondo del teatro musicale e si è persino aggiudicato un premio Olivier nel 2019. Adjoa Andoh, invece, interpreta Lady Danbury dalla lingua tagliente nella serie Netflix, perspicace decana della società londinese e mentore di Simon. Nella vita reale, l’attrice è una veterana del palcoscenico e dello schermo, essendo apparsa in numerose produzioni della Royal Shakespeare Company e del National Theatre, nonché in innumerevoli ruoli televisivi.

Poi, l’attrice irlandese Nicola Coughlan si è fatta un nome nella premiata commedia Derry Girls. In Bridgerton, interpreta la figlia più giovane di Featherington, ma i fan che hanno visto l’intera serie sapranno che in questo personaggio c’è molto di più di quanto sembri. La punta di diamante della stagione, Daphne Bridgerton, è interpretata dalla venticinquenne Phoebe Dynevor. Mentre la serie Netflix ha lanciato l’attrice nella celebrità, potresti riconoscerla dai suoi precedenti ruoli televisivi in ​​Waterloo Road, Younger e Snatch.