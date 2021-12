Emily in Paris ritorna, con una moda ancora più fantastica. La serie di Netflix è stata derisa, tra le altre cose, per un approccio irrealistico al mondo francese. I parigini sono infatti irritati per le inesattezze e i cliché dello show.

Emily in Paris: critiche ma anche Moda

Emily si è evoluta. Come dimenticare quell’abito con la Torre Eiffel stampata sul bustino e la gonna. La protagonista per fortuna è andata oltre, ma l’ovvietà rimane la sua firma. Per questo secondo appuntamento di Netflix, Patricia Field e Marylin Fitoussi si prendono cura nuovamente dello styling di Lily Collins e degli altri personaggi della serie. Diciamo che buisogna fare un passo indietro. Non giudichiamo infatti i look di Emily perché troppo too much ma pensiamo che nella narrazione la protagonista è una ragazza di Chicago arrivata a Parigi. Amante della moda fin da subito, cerca di reinventarsi e con lei il suo stile. Quindi perdonatela se ogni tanto sembra esagerata ma è solo il suo modo di esprimersi.

Uno dei look più criticarti è stato l’abito a cuore. Per una festa sulla Senna per promuovere una collezione di gioielli a forma di cuore di Chopard, indossa un abito bianco di Anouki ricoperto di cuori rossi. Questo è stato giudicato davvero troppo.

Una nuova interpretazione dello stile in Paris

Sylvie, il capo, è la prima a denunciare Emily per la sua ignoranza della cultura francese e la sua arroganza americana, rimproverandola per aver trattato Parigi come il suo personale “parco divertimenti”. Ma mentre il capo di Lily è per molti versi “la francese archetipica dello show”, la signora stilista della serie non aveva alcun interesse a vestirla come tale.

Nel portare Emily nel suo prossimo atto, la squadra dei costumi e la Collins hanno deciso di continuare l’estetica “eclettica e colorata” di Emily. «È sicura di sé e ambiziosa», afferma la stilista, Field. Per calcare il posto di lavoro più sicuro e stabile di Emily, prendono i suoi temi consolidati come quadri, righe, mix di colori e accessori un po sopra le righe.

Mentre entra in Savoir, l’outfit di Emily è composto da un fusto squadrato verde di Elie Saab sopra una polo Versace a righe e a coste e una gonna a quadri vintage di Thierry Mugler. Questo illustra la sua crescita dal suo primo giorno a Parigi.