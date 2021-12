Le influencer del 2021 e i brand di lusso hanno stretto partnership importanti. Con i loro contenuti ambiziosi e ben fatti, hanno portato alle case di moda risultati soddisfacenti e importanti. Il senso di autenticità e il seguito fedele possono trasformare i risultati della campagna, nonché aumentare le prestazioni del marchio di moda.

Molti sono infatti i brand di moda e beauty che hanno scelto gli influencer e il loro potenziale di marketing per tutto il 2021. Ci sono nomi particolarmente noti per avere un grande impatto.

Lena Mahfouf

Partiamo con Léna Mahfouf, nota anche come Léna Situations, è una YouTuber, blogger e influencer francese di origine algerina. È entrata a far parte di YouTube per la prima volta nel 2013 e ora ha più di 2,14 milioni di abbonati. Esprime il suo interesse per l’industria della moda attraverso i suoi video e la vita quotidiana sui social media. Ha lavorato a stretto contatto con la Maison francese Dior, che ha collaborato con il pasticcere francese Cédric Grolet per celebrare l’arrivo della loro nuova borsa St Honoré. Anche Léna è stata protagonista, ricreando una delle creazioni distintive di Cédric: il Saint-Honoré. Come stretta affiliata del marchio, per tutto il 2021 ha generato un impressionante $ 4,72 milioni in MIV (Media Impact Value) per la Maison.

Questa influencer è una stella nascente e genera chiaramente il massimo valore per i marchi, è stata anche nominata nella Forbes 30 Under 30 France nella categoria Cinema & Entertainment dalla rivista Forbes ed è sicuramente una da tenere d’occhio.

Influencer di moda 2021: Gabrielle Caunesil

Ex modella diventata influencer e fondatrice di La Semaine Paris, Gabrielle Caunesil è francese, vive a Milano e condivide la sua vita privata principalmente su Instagram e YouTube, dove ha rispettivamente 1,3 milioni di follower e 98,7 mila iscritti. Gabrielle lavora con molti dei migliori marchi di moda come Prada ed è stata ex ambasciatrice di Armani, sviluppando una relazione personale con lo stilista che le ha permesso di indossare un Giorgio Armani Privé personalizzato al suo matrimonio in Toscana nel 2019. La modella è infatti spostata con Riccardo Pozzuiopli, ex diChiara ferragni, nonché un’ìimpornate figura di tutto il sistema moda europeo. Questa relazione ha portato a una generazione di alto livello Media Impact Value™ poiché Gabrielle ha accumulato $ 388K in MIV® per il marchio quest’anno.

Leonie Hanne

Ex consulente di strategia, Leonie Hanne di Amburgo, in Germania, si è saldamente assicurata la sua posizione come una delle migliori influencer di moda al mondo. I contenuti di Leonie sono principalmente incentrati sulla moda. Promossi attraverso i suoi canali dove ha più di 5,3 milioni di follower su TikTok e YouTube messi insieme. Lavora con una serie di marchi prestigiosi come Chopard, Dior, Fendi, Givenchy, Louis Vuitton, Swarovski, Tommy Hilfiger e Balenciaga. L’impatto di Leonie per i marchi di fascia alta non può essere negato poiché ha generato un impressionante 1,22 milioni di dollari in MIV per Balenciaga nel 2021.

Chiara Ferragni: la regina delle influencer del 2021

Chiara Ferragni, conosciuta anche come la fashion influencer più potente al mondo, è presidente e CEO di TBS CREW Srl, la sua azienda, e CEO della Collection. Lei stessa è stata inserita su Forbes 30 under 30, ha un Case Study dedicato sulla sua carriera alla Harvard Business School ed è il secondo profilo Instagram più coinvolgente della sua categoria. La Ferragni ha aperto il suo blog personale nel 2009 ed è ora seguita da più di 25 milioni di utenti su Instagram. Dopo il successo del suo documentario “Chiara Ferragni Unposted”, l’imprenditrice ha pubblicato uno show televisivo che mostra la sua vita con suo marito Fedez e due figli chiamato “The Ferragnez”. Chiara ha lavorato con i marchi più rinomati del settore, tra cui Fendi, e quest’anno ha generato $ 457K in MIV per il marchio.