Quanto costa l’albero di Natale di Chiara Ferragni? Ma soprattutto, ecco dove trovare le lucine smart

A lasciare letteralmente senza fiato è l’albero di Natale di Chiara Ferragni, con le sue lucine che si accendono e si spengono con il battito delle mani. Ebbene, casa Ferragnez risplende già di gioia natalizia e profumo di cannella. Una vera e propria invasione di ghirlande, palline colorate, decorazioni, addobbi e luci per l’albero che cambiano colore con il battito delle mani. Ma quanto costa l’albero di Natale di Chiara Ferragni?

Il prezzo dell’albero di Natale di Chiara Ferragni

Le lucine che cambiano colore con il battito delle mani, sono immediatamente diventate la decorazione più ambita del Natale 2021. Diventate quasi introvabili su Amazon, è l’ennesima riconferma di quanto Chiara Ferragni detti legge su ogni nuova tendenza. “Amo il Natale. E sì, un mese di festeggiamenti non è abbastanza, quindi comincio da novembre”, ha scritto Chiara accanto al video postato su Instagram in cui mostra con orgoglio la sua casa Christmas edition.

Chiara Ferragni albero di Natale quanto costa, dove trovare le lucine smart

Le lucine smart sono state realizzate da Twinkly e sono in vendita su Amazon con diverse fasce di prezzo che variano in base alla lunghezza del filo e quindi, di conseguenza, alla quantità di lampadine che di cui è composto ogni singolo cavo. Ma quanto costa l’albero di Natale di Chiara Ferragni? L’albero dei Ferragnez Natale 2021 si dovrebbe aggirare intorno ai 2 mila euro. Addobbi, le luci smart e l’abete, il cui prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai 1.300 euro, fanno una cifra non esattamente low cost. Nel frattempo su Amazon le “luci di Chiara Ferragni” sono già andate sold out più e più volte. Chi ha tempo… prenda l’esempio di Chiara Ferragni!