Brunchfast, la nuova tendenza da oltreoceano

Non è breakfast e neanche brunch…Cosa sarà mai? La nuova moda che arriva da Oltreoceano si chiama Brunchfast! Colazione o brunch? Entrambe! Una colazione lunga che diventa un brunch, un pranzo veloce che è anche colazione!

Ma cos’è? Il termine è stato ideato dalla catena statunitense Jack in the Box attiva nel fast food, che oltre a coniare il termine brunchfast lo ha addirittura registrato come marchio!

Il brunchfast non è altro che la versione 2.0 del classico brunch a cui siamo abituati rivisto in un’ottica da “fast food”.

Con orari molto più dilatati, è composto da prodotti veloci da mangiare ma allo stesso tempo golosi e sostanziosi come pollo fritto, chorizo iberici, chimichurri, tortillas e tanto altro! Questo poi riportato nella nostra tradizione culinari…

Insomma, è una colazione – pranzo a tutte le ore. In questo ultimo anno, a causa del Covid-19, i nostri orati tradizionali dei pasti (colazione, pranzo, aperitivo e cena) si sono dovuti adattare alla situazione e anche i ristoranti, bar e locali in generale hanno dovuto gestire le aperture attenendosi ai decreti.

Con questa tendenza, si mangia a tutte le ore e il pranzo diventa “tutto il giorno”…

Quali saranno i trend nel Food per il 2021?