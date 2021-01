Quali saranno i trend nel Food per il 2021?

Il 2021 si apre con nuovi trend nel food. Tendenze che già abbiamo incontrato nel 2020 appena chiuso e che continueranno a farci compagnia in questo nuovo anno.

Ci sarà un boom dei prodotti vegan a imitazione della carne animale. La così chiamata Fake Meat (la carne sintetica 100% vegetale).

Un’attenzione maggiore all’etica e alla sostenibilità dei prodotti. Alimenti tracciati per capire la loro provenienza con informazioni dettagliate e trasparenti. Sceglieremo cosa mettere nel carrello in maniera più consapevole ponendo attenzione alla nostra salute e al nostro benessere a tavola. Si parlerà quindi di Healthy Food, di cucina etica e di cibo buono per il corpo.

Di pari passo maggiore ci sarà un’ancora maggior attenzione al biologico e agli alimenti coltivati secondo tecniche antiche e non trattati artificialmente.

Spazio ai drink naturali, juice e alla kombucha. Healthy drink per uno stile di vita sano.

E nella miscelazione i Mocktail faranno da padroni. Cocktail senza alcool per un bere più leggero e responsabile. I cocktail “low alcool” di cui si è già parlato nel 2020 continueranno così ad avere successo anche in questo 2021.

Di pari passo i ready to drink rimangono tendenza e non spariranno!