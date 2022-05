Borse da mare firmate 2022. E’ già tempo di spiaggia. L’estate 2022 è ormai vicinissima, le calde giornate sono già arrivate e le spiagge iniziano già ad affollarsi. Il tempo stringe e bisogna iniziare a organizzare tutto il possibile da portare in spiaggia. La prima cosa a cui pensare? Sicuramente una capiente, comoda e stilosa borsa da spiaggia. Vediamo insieme i modelli firmati da non perdersi per questa estate.

Borse da mare firmate 2022

Tra una vacanza prenotata in nei mari più belli della Puglia ed una tra le scogliere della Liguria, l’estate sembra ormai già essere arrivata. E che estate è senza passare lunghe giornate in spiaggia fino al tramonto? Per una calda stagione ad hoc senza perdere mai lo stile ed essere sempre alla moda ecco le borse da mare firmate 2022 dove poter mettere telo, occhiali da sole, creme e tutto ciò che può servire.

Borse firmate Brandina

Nascono in Emilia Romagna e hanno avuto un successo incredibile, ora tra le borse da mare più amate. Particolari e super colorate, sono fatte dello stesso materiale di cui sono fatte le brandine che popolano la riviera romagnola. Di qualsiasi tonalità, capienza e forma, queste borse sono comodissime e sopratutto chic. Resistenti all’acqua perché impermeabili e dallo stile unico doneranno un tocco di originalità ai tuoi pomeriggi sotto l’ombrellone.

Raffinatezza: Borse Chloè

Prepararsi per andare in spiaggia non è mai stato tanto bello. Dopo la scelta delle giuste espadrillas e quella di un bel costume, per completare l’outfit con una borsa da mare 2022 basta rovistare tra quelle firmate Chloè. Tanti modelli e sopratutto colori, impagliate e stile un po retrò non ti faranno di certo passare inosservata tra una sfilata sulla passerella e ai piedi del tuo lettino durante la tintarella.

Borsa da mare 2022 firmata MAM

Versatilità e raffinatezza. Una borsa dalle forme particolari e sopratutto fatta interamente a mano. Qualità stile si fondono per dare vita ad una borsa da mare pratica, elegante e che torna utile e si adatta a qualsiasi tipo di occasione. Dal relax a riva sino ad un aperitivo al tramonto.

Moderne e trasgressive, le borse da mare della F**k

Per chi ama lo stile più punk ed è amante dei costumi firmati f**k, ora può abbinarci anche la borsa da mare. Capienti, coloratissime ed un po’ trasgressive, proprio come il nome di marchio che le contraddistingue. Dalle tante fantasie e dimensione, uno dei must da avere nell’armadio per l’estate 2022.

Liu-jo, borse da mare

Modernissime e sempre chic. Liu-Jo non sbaglia un colpo e non lo fa neanche con la collezione di borse da mare da portare in giro in questa estate 2022 ormai alle porte. Griffate ma non esose, semplici ma efficaci. Da quelle impermeabili a quelle in paglia, lo stile non verrà sicuramente a mancare qualsiasi sia il modello che sceglierai.