Le spiagge più belle della Puglia. La Puglia, il tacco d’Italia, colei che ci regala immensi piacere, per gli occhi e per il palato. Tra taralli, trulli e tarantelle è però il mare ad essere protagonista indiscusso di questa regione. Una terra tanto abbiente da esser diventata anche dimora ufficiale di vecchie star del cinema americano come Ronn Moss che ora vive lì. Vediamo quindi le spiagge più belle della Puglia, da visitare almeno una volta nella vita.

Le spiagge più belle della Puglia

La Puglia è una regione ricca di bellezze, anche nascoste. La Puglia è mare, natura, arte, archeologia ma sopratutto mare. Dalle spiagge sabbiosa a quelle rocciose, solo una cosa resta invariata: l’acqua cristallina. Dal Salento agli spettacoli offerti ad Otranto, sino all’unica e suggestiva Polignano a Mare. Ecco le spiagge più belle della Puglia dove andare questa estate.

Porto Cesareo

Combo tra vegetazione e mare. Davanti a voi infinite distesa di acqua azzurra e luccicante, mentre alle vostre spalle la vegetazione tipica del mediterraneo. Sabbia fine finissima, morbida e chiara. Una sorta di paradiso terrestre, di dimensione idilliaca dove poter trascorrere una vacanza rilassante in famiglia o con la propria dolce metà. Una delle mete preferite per chi desidera fare un tour delle spiagge più belle della Puglia.

Torre dell’Orso

La striscia del Salento tra le più belle di tutta la Puglia. Tra due suggestive scogliere nasce questa mezzaluna di sabbia, dal quale il centro dista 9 chilometri. Isolati, immersi in un paradiso terrestre che lascia spazio solo al mare cristallino.

Marina di Pescoluse, che spiaggia!

Letteralmente tra le spiagge più belle della Puglia troviamo quelle di Marina di Pescose. I chilometri di sabbia e i fondali bassi che caratterizzano questa zona la rendono la meta perfetta per chi desidera godersi il mare in relax con bagni tranquilli o per chi è con la famiglia, ideale per stare a mollo con i propri bambini e giocare acqua sino al tramonto.

Baia delle Zagare

Una tra le più suggestive spiagge della Puglia. Non di sabbia bensì composta da piccoli ciottoli e pietrine. Un luogo magico, dove il tempo sembra fermarsi. Un monte ricco di vegetazione che fa da cornice ad un mare mozzafiato.

Campomarino, una delle spiagge più belle della Puglia

Ben nove chilometrici di spiaggia soprannominati “I Caraibi di Manduria” non a caso. In questo spazio infinito si alternano altissime ed imponenti scogliere rocciose e tratti di delicata e morbida sabbia dorata. Tutto intorno verde e campi di ulivo.

Baia di Porto Selvaggio

Per è amante delle spiagge sabbiosa questo forse non è il luogo adatto per lui. Ma per chi desidera vedere la natura dare il meglio di se, con contrasti pazzeschi che regalano un mare cristallino senza precedenti, invece allora è proprio il posto giusto.

Spiagge più belle della Puglia: Punta della Suina

Pineta e spiaggia libera, Punta della Suina è una delle spiagge più belle della Puglia. Costellata da tratti di spiaggia libera, spiagge attrezzate e calette appartate dover poter stare in un completo relax, immersi in un mare azzurro di cui non potrai mai più fare a meno.

Porto Badisco

Circondati da fichi, mirto profumatissimo e rocce. Ecco quello che vi spetta se vi immergerete nelle acque di questa cala. Il fiordo di questa spiaggia, la leggenda sembra narrare abbia aiutato l’approdo di Enea. Miti e relax che si fondono in un tutt’uno per dare vita ad una delle spiagge più belle e suggestive della Puglia.

Baia dei Turchi

Chiamato anche “gioiello del Salento”. C’è poco da aggiungere. Letteralmente un gemma che brilla e sprigiona colori pastello tra cui i verdi della pineta e gli azzurri del mare. Per rilassarsi e viversi una delle spiagge più belle della Puglia, la Baia dei Turchi dovrà essere la vostra meta estiva.

Torre della Pozzella

A pochi chilometri da Ostuni e Brindisi. Una delle spiagge non sono più belle, ma incontaminate della Puglia. Composta da ben 5 spiagge, una più graziosa dell’altra. Immersi della natura selvaggia, circondati solo da flora e mari indimenticabili.