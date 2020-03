Se vi state chiedendo se si tratti di un frutto geneticamente modificato, la risposta è no. Questa fantastica banana blu è opera unicamente di madre natura. La Blue Java, nasce proprio cosí, esattamente di colore blu, e non si tratta di un frutto raro! La banana blu è facilmente reperibile dei paesi del Centro America, nel sud-est asiatico, alle Hawaii e nelle isole Fiji.

Un “sorso d’acqua” che costa 70 euro, in vendita il vapore in bottiglia dell’Amazzonia

La banana blu che sa di gelato alla vaniglia

La Blue Java è anche chiamata Ice Cream Banana. Il motivo è la sua polpa bianca candida e cremosa, esattamente come quella di un gelato. Ma il richiamo al gelato non viene solo la polpa, anzi! A rendere famosa questa particolare banana è il suo sapore, ricorda esattamente quello del gelato alla vaniglia!

Blue Java, la banana blu con la polpa alla vaniglia

La pianta tropicale non teme però il freddo, sopravvive anche a temperature molto basse fino a -7 gradi centigradi. Inoltre si tratta di un fusto gigante, l’intera pianta può raggiungere i cinque metri di altezza e tre di larghezza! La colorazione blu però non è quella finale del frutto maturo. La buccia assume questa colorazione particolare blu-verde quando il frutto è acerbo. A mano che il processo di maturazione avanza, la colorazione diventerà sempre più gialla.

La Blue Java è commestibile?

Si, come il resto delle banane, anche la Blue Java è perfettamente commestibile! Il suo utilizzo non è diverso da quello di qualsiasi altra banana. Nei paesi in qui cresce, viene utilizzata per la preparazione di frappè, frullati e torte. Inutile dire che il trionfo del gusto avviene sotto forma di gelato. Siete interessati a provarla? Online sono tanti gli e-commerce (non italiani) in cui è possibile ordinare questa particolare banana blu. In tanti acquistano direttamente la pianta, non quella di 5 metri ma quella piccola da 12 cm. Non richiede particolari cure, solo tanta luce e nel giro di nove mesi potreste avere già il primo frutto!

Jiro Ono è “la leggenda del sushi”: 15 minuti di servizio per 200 euro!