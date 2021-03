Billie Eilish ai Grammy Awards 2021. Unghie squadrate lunghissime, trucco naturale, tinta bicolore impreziosita dall’head-piece gioiello. Beyoncé e Billie Eilish sono state classificate le regine indiscusse dei Grammy Awards 2021 segnati dalla pandemia da Coronavirus che ha colpito il mondo intero. Edizione con tanti trionfi al femminile. Se la cantautrice americana si è aggiudicata il premio principale, vincendo nella categoria disco dell’anno con il singolo ‘Everything I Wanted’, Beyoncè ha ottenuto il record di 28 riconoscimenti nella 63ª edizione degli Oscar della music tenutasi ieri sera allo Staples Center di Los Angeles.

Billie Eilish trionfa ai Grammy Awards 2021. Look approvato e super fashionista

Inizialmente prevista per il 31 gennaio, la cerimonia dei Grammy Awards 2021 è stata posticipata a causa di un picco di contagi da Covid-19. Il tutto si è tenuto presso nella contea di Los Angeles. Ad aggiudicarsi il secondo premio più importante, quello per l’Album dell’anno è stata Taylor Swift con ‘Folklore’. L’album ha eguagliato, al suo terzo riconoscimento in questa categoria, mostri sacri come Frank Sinatra e Stevie Wonder. In questa pandemia Billie Eilish (che ha fatto la storia dei Grammy l’anno scorso quando è diventata la più giovane vincitrice di sempre a spazzare tutte e quattro le categorie principali) si è presentata alla cerimonia con un look co-ord personalizzato di Gucci. La sua manicure è stata grande protagonista che ha mostrato con orgoglio davanti alle telecamere. Eilish è stata accessoriata con un cappello a secchiello e una maschera facciale abbinata. Outfit già intravisto durante i Billboard Music Awards 2020.

Dalla manicure all’hair-styling. Tutti pazzi per Billie Eilish

Billie Eilish si è aggiudicata il premio “Record of the year” e il “Best song written for visual media” con la canzone “No time to die”. E, nonostante la versione limitata dell’evento in fase pandemica, ha comunque fatto onore al tradizionale stile di questo palco sfoggiando una serie di dettagli beauty all’avanguardia, a partire ovviamente dalla nails care. Come sempre le sue manicure si fondono con il resto del look a partire dal completo custom-made di Gucci sfoggiato sul red carpet. In una stampa fantasia rosa, nero e grigio perla che ricopre tutta la sua persona dal bucket hat alla mascherina, fino ai guanti a mezze dita e prosegue alle unghie acriliche.

Partiamo dalle unghie….

Lunghissime, squadrate e decorate con lo stesso motivo. Per l’esibizione sul palco invece, la cantante cambia completamente look e si veste di total green. In questo caso i guanti ricoprono interamente le dita, ma si arricchiscono comunque del supporto della nail art in tinta. Perfetta per i primi piani al microfono e per dividere la scena con la chioma. Infatti, pur mantenendo la sua tinta amatissima in bicolore nero e giallo fluo, Billie movimenta il look puntando sugli accessori per capelli. Come l’head-piece in pietre nere e oro anticato dal sapore rinascimentale/folk.

Billie Eilish grande protagonista ai Grammy Awards 2021

In un’edizione senza pubblico, condotta dal comico Trevor Noah e con un mix di performance tra live e registrate, l’edizione 2021 dei Grammy si è svolta nel segno del successo al femminile: nelle quattro categorie principali hanno vinto infatti tutte donne. Oltre ad Eilish e Swift, H.E.R. è stata premiata per ‘I Can’t Breathe’, scelto come brano dell’anno, ma H.E.R. si è aggiudicata anche il Grammy per la categoria ‘Song Of The Year’, che viene assegnato a chi ha scritto la canzone premiata. E ancora, Megan Thee Stallion ha vinto il Grammy per la miglior artista emergente (Best New Artist) portando a casa anche il primato di prima rapper donna a vincere nella categoria miglior canzone rap.