Sappiamo dai tempi di “Bootylicious” di Destiny’s Childs che la cantante americana ha un b-side piuttosto sexy. Oggi, incredibile ma vero, Beyoncé è più sexy su Instagram di quanto non lo sia stata da molto tempo. Vediamo insieme er qual grande occasione.

Per il lancio della nuova collezione del suo marchio di moda Ivy Park, la cantante ha indossato abiti attillati che mostrano il suo bellissimo b-side. Beyoncé mostra le sue curve con un body in marrone e un completo da fitness pink. Si mette in posa su un divano avvolto nella plastica. Perché? Non importa affatto! Chi oserà fare domande quando davanti si troverà queste foto…? In realtà, la collezione moda do Beyoncé dovrebbe tenere al caldo alle basse temperature, ma la sola vista ti riscalda ben prima dell’allenamento. Nella campagna Beyoncé ha posato assieme alla figlia Blue Ivy e Tina Knowles-Lawson, madre della queen Bey, ha rivolto un tenero saluto alla nipote sui social media.

Rivelando che Blue non fosse effettivamente programmata per posare nella campagna. “La mia bellissima nipotina Blue Ivy sembra una piccola super modella nel suo look Ivy Park. Si è inserita in questo servizio fotografico, non avrebbe dovuto esserci!”. La nuova collezione fa parte della sua collaborazione con Adidas, nata nel 2016. L’aspetto sexy su Instagram è una pubblicità di prim’ordine per i nuovi design. Ma anche per noi! Perché con la sua splendida fisicità, la “Queen of Soul” dimostra di essere la migliore testimonial della sua collezione. Grazie a questi abiti, al marito Jay-Z (51 anni) piacerà sicuramente sollevare qualche peso in più in palestra… E brava Beyoncé!