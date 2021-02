Lady Gaga: nuovo look tutto romano. Il via alle riprese di Gucci

Lady Gaga stupisce sempre, soprattutto in fatto di look e tendenze. La star internazionale, di origini italiane, è apparsa in occasione delle nuove riprese del film tratto dal romanzo ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed’ con un nuovo hai-styling fashionista. In breve, si tratta dell’omonima saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo e follia di Sara Gay Forden. Gaga è arrivata nella Capitale per l’inizio delle riprese di Gucci, il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci, in cui Miss Germanotta vestirà i panni (griffatissimi) di Patrizia Reggiani. Proprio per questo motivo ieri Lady Gaga è arrivata in Italia. Nello specifico a Roma. La pellicola sarà girata tra Roma, Firenze e Milano e pare che la cantante di Rain On Me abbia già puntato una villa con vista sui Fori Imperiali dove soggiornare per queste settimane di lavoro.

Lady Gaga cambia look. Questa volta per un progetto molto ambizioso

La Germanotta, o meglio Lady Gaga, è solita stupire il suo pubblico attraverso look eccentrici e creativi. Frutto di un’incredibile genio stilistico e artistico che la rappresenta in tutto il suo estro. La star internazionale, che ha appena messo piede nella Capitale d’Italia, è subito stata paparazzata ed ha anche sfoggiato un nuovo look. Di che cosa si tratta? Un nuovo e rivoluzionario hair styling, che sembrerebbe proprio dare una nuova luce e calore alla Germanotta. Gaga ha detto addio al biondo platino sfoggiato per l’Inauguration Day di Joe Biden ed è tornata al castano. Un abito animalier monospalla di Celine, décolleté nere, gioielli luccicanti, occhiali da sole e una mascherina borchiata.

La star internazionale a Roma per le riprese di Gucci

Lady Gaga fa il suo personale ingresso nella dolce vita romana con un look da vera diva. Un look inedito: capelli castani, occhiali da sole, la mascherina e un abito leopardato. La cantante e attrice è sempre più apprezzata anche a livello internazionale. Benvenuto, quindi, ad una chioma rivoluzionaria, proprio come quella di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci (nel film interpretato da Adam Driver) condannata a 26 anni di carcere per aver commissionato il suo omicidio nel 1995. Nel cast incredibile della pellicola basata sul libro di Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed anche Robert De Niro Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons. La controversa storia di Patrizia Reggiani ha tutte le caratteristiche per far splendere il talento indiscusso di Lady Gaga: un personaggio contradditorio, ambiguo e sicuramente affascinante inizialmente pensato per Angelina Jolie (in coppia con Leonardo DiCaprio) che profuma di statuetta. Sarà davvero così? Staremo a vedere!