Ieri sera è andata in onda la conferenza stampa con cui Giuseppe Conte ha indicato le tappe per la ripresa nella fase due, dopo il lockdown dell’Italia. Notizie che interessano anche bar e ristoranti, per i quali non è cambiato ancora molto. Il premier, infatti, ha comunicato che a partire dal 4 maggio 2020 saranno autorizzate solamente le consegne a domicilio e le modalità di asporto.

La riapertura al pubblico sarà possibile, ma non adesso

Il premier Conte ha inoltre annunciato anche le date di riapertura di altre attività, ma per i bar e i ristoranti la cosa è al quanto complicata, visto il contatto diretto con il pubblico e il rischio altissimo che si potrebbe correre, per quanto riguarda i contagi. Infatti, solo dal 1° giugno 2020 (quindi ancora un altro mese di chiusura) ci dovrebbe essere la riapertura al pubblico. Ricordiamo che, la ristorazione è uno dei settori più colpiti dalla crisi economica dettata dalla diffusione del Coronavirus, dove i ristoranti stanno già contando i danni economici dettati dal prolungamento del lockdown. Ripartire non sarà semplice, anche perché nel frattempo bisognerà rinunciare anche ad eventi e festività.

Il settore più colpito dal lockdown

Per la riapertura di bar e ristoranti bisognerà arrivare stabilmente ad un R0 pari a 0,5. Solo quando ogni due persone affette da COVID-19 c’è un solo nuovo contagiato si potrà riaprire queste attività. Bisognerà quindi, attendere ancora molte settimane e solo quando il valore del tasso di contagio si stabilizzerà verrà dato il via libera alla ripresa delle attività. Il comitato scientifico ha stimato una possibile riapertura di queste attività intorno al primo giugno, se l’indice R0 non dovesse abbassarsi, si potrebbe prolungare ancora di un mese.