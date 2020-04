Un forte messaggio di solidarietà dall’Ighilterra all’Italia: «Fratelli e sorelle dei Vigili del Fuoco italiani. Questo è un breve messaggio dai pompieri e dagli operatori FBU (Fire Brigades Union, sindacato dei vigili del fuoco, ndr) in UK. La famiglia dei Vigili del Fuoco è una famiglia senza confini e in questo periodo molto difficile vi inviamo con tutto il cuore forza, amore speranza e… questa canzone. Siamo sempre con voi. Solidarietà.». Guidati da questo animo di condivisione e appoggio, i Vigili del Fuoco inglesi cantano uno dei brani più cari alla nostra Italia.

Il video-omaggio all’Italia, realizzato dal più grande sindacato dei Vigili del Fuoco nel Regno Unito, raggruppa i contributi di vari pompieri provenienti da tutta l’Inghilterra. Cantano e suonano “Bella ciao”. La scelta del brano non è stata casuale, visto e considerato che il 25 aprile ricorrerà nel nostro Paese il 75esimo anniversario della Liberazione. La clip è montata a regola d’arte e racchiude in sé un messaggio di solidarietà, rivolto in primo luogo ai “fratelli e sorelle” pompieri in Italia. Il contributo dei vigili del fuoco britannici si conclude con un invito: «Siate forti, abbiate cura di voi, prendetevi cura l’uno dell’altro e prendetevi cura delle nostre comunità».

I Vigili del Fuoco britannici cantano Bella Ciao: la dedica all’Italia

Bella ciao

Una mattina mi son svegliato

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Una mattina mi son svegliato

E ho trovato l’invasor

O partigiano portami via

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

O partigiano portami via

Che mi sento di morir

Una mattina mi son svegliato

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Una mattina mi son svegliato

E ho trovato l’invasor

O partigiano portami via

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

O partigiano portami via

Che mi sento di morir

E se io muoio da partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

E se io muoio da partigiano

Tu mi devi seppellir

Seppellire lassù in montagna

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Seppellire lassù in montagna

Sotto l’ombra di un bel fior

Tutte le genti che passeranno

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Tutte le genti che passeranno

E mi diranno che bel fior

E questo è il fiore del partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

E questo è il fiore del partigiano

Morto per la libertà

Tutte le genti che passeranno

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Tutte le genti che passeranno

E mi diranno che bel fior

E questo è il fiore del partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

E questo è il fiore del partigiano

Morto per la libertà

E questo è il fiore del partigiano

Morto per la libertà (grazie)